Maroc: El Guerguarat - Le PPS réitère son soutien à l'intervention légale, légitime et réussie menée par les FAR

Rabat — Le bureau politique du Parti du progrès et du socialisme (PPS) a renouvelé, lors de sa réunion périodique tenue mardi dernier, son soutien entier à l'intervention légale, légitime et réussie, menée par les Forces Armées Royales (FAR) dans la zone d'El Guerguarat, au Sahara marocain.

"Cette intervention a permis de rétablir la situation sur place, de sécuriser la fluidité de la circulation dans la zone ainsi que de faire échouer les tentatives vaines des ennemis de notre intégrité territoriale de changer le statu quo dans la région", indique un communiqué du bureau politique du PPS.

Le bureau politique s'est, dans ce sens, félicité des messages mesurés et éclairés contenus dans l'entretien téléphonique que SM le Roi Mohammed VI a eu avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, précisant qu'il "exprime son appui total à l'attachement de notre pays, à l'unanimité de ses composantes nationales, à la légalité internationale et à la souveraineté nationale, à l'option de la solution politique et au cessez-le-feu, tout en se tenant prêt à faire face à tous les dépassements et agissements provocateurs des milices du polisario".

Dans ce cadre, le PPS réitère sa mobilisation continue derrière SM le Roi Mohammed VI pour la défense de l'intégrité du territoire national et la ferme riposte à toute menace qui viserait le Maroc.

"Le parti signifie aux adversaires de notre intégrité territoriale que l'intérêt de nos pays et de nos peuples réside, non pas dans l'hostilité à l'encontre de notre intégrité territoriale ou dans l'escalade aux conséquences dangereuses, mais plutôt dans l'action au service des intérêts communs des pays et des peuples du grand Maghreb et dans la consécration de la coopération, de la complémentarité et de l'unité entre eux", affirme la même source, ajoutant que dans le cadre de l'exercice de ses responsabilités nationales, le bureau politique du PPS a décidé "d'adresser un message d'explication à plusieurs partis politiques et organisations de gauche dans le monde, au sujet des développements de la cause de l'intégrité territoriale, en réponse aux allégations et aux calomnies du polisario et de ceux qui le soutiennent".

Par ailleurs, en ce qui concerne l'opposition du parti au projet de loi des finances (PLF), le bureau politique a, par ailleurs, exprimé sa fierté à l'égard des contributions politiques et des propositions pertinentes du groupement parlementaire du progrès et du socialisme lors de la discussion du projet de Loi de Finances 2021.

"Le PPS a voté contre ce projet à la Chambre des représentants et il en fera de même à la Chambre des conseillers, compte tenu du fait qu'il s'agit d'un projet incapable d'apporter des solutions aux problèmes économiques et sociaux auxquels notre pays est confronté en cette période difficile, aussi bien au niveau de la relance de la production qu'au niveau de la lutte contre la pauvreté, la précarité et le chômage", note le communiqué du parti.

Au niveau de la vie interne du parti, le bureau politique s'est arrêté sur le suivi de l'exécution du programme et des décisions arrêtés dans le cadre des préparatifs des échéances à venir et ce, à la lumière des rapports des responsables des régions.

Dans ce cadre, il s'est félicité de la vitalité et du dynamisme que connait le parti et des nouvelles adhésions dans ses rangs, qui témoignent de son attractivité, souligne le communiqué, ajoutant que le bureau politique du PPS a appelé de nouveau toutes les structures du parti à continuer d'organiser les activités, les conférences et les rencontres à distance, via les moyens de communication moderne, compte tenu de la situation sanitaire actuelle.