Cote d'Ivoire: Rapport d'Amnesty international - Le gouvernement dénonce des "contrevérités"

Publié le 16 novembre dernier après les violences électorales, le rapport de Amnesty international contient « des contrevérités », selon le gouvernement.

L'organisation mondiale de défense des droits humains, selon le porte-parole du gouvernement, Sidi Touré, a fait montre d'une « singularité partisane » dans son narratif, en faisant fi des efforts consentis par le gouvernement dans un contexte sociopolitique particulier, chauffé à blanc par des acteurs de l'opposition.

Le gouvernement, à travers son porte-parole, dénonce dans le rapport des affirmations « non circonstanciées », donc approximatives et à « caractère orienté ».

Sidi Touré rappelle surtout que la détérioration du climat sociopolitique a été la conséquence directe des appels au boycott actif et à la désobéissance civile lancés par certains opposants.

En cela, il renvoie Amnesty international aux infractions énoncées à ce propos par le procureur de la République, Adou Richard.

Notamment, les faits de meurtres, de coups et blessures volontaires, d'entraves à la liberté des personnes et des biens et de troubles à l'ordre public. « Toutes les personnes qui sont en cause, leur arrestation n'est aucunement arbitraire », précise-t-il.

« Le cas d'Affi N'Guessan est encore plus flagrant dans la mesure où ce dernier s'est déclaré comme le porte-parole d'un certain Conseil national de transition dont l'objectif était de se substituer aux institutions républicaines. Ce qui est gravissime et ne saurait être toléré », indique Sidi Touré.