Sénégal: Quand la pénurie d'eau installe la saleté dans les ménages !

Ce jeudi 19 novembre sera célébrée la journée mondiale des toilettes. Dans certains quartiers de Dakar, avoir des toilettes praticables n'est pas possible à cause du manque d'eau. Dans des quartiers comme la Sicap liberté 1, les habitants vivent un véritable calvaire pour obtenir de l'eau parce que, ce liquide précieux ne coule que la nuit plutôt à partir de 20 heures.

Pis quelques fois, les habitants de ce quartier attendent jusqu'à 23 heures pour remplir leurs bouteilles. En revanche, à liberté 2 même si les coupures d'eau sont peu fréquentes, la pression est très faible et l'eau n'arrive pas au premier étage.

L'accès à l'eau potable constitue toujours un véritable casse-tête pour les habitants de Dakar même à la veille de la journée internationale des toilettes. Ces pénuries d'eau se ressentent jusque dans les quartiers du centre de Dakar.

Notamment à liberté 1 où le manque d'eau dans la journée est devenu banal car les gens sont habitués à remplir des bouteilles de réserve pendant la nuit pour les besoins de la journée.

A liberté 2, les pénuries d'eau ne sont pas fréquentes mais la pression est faible et ceux qui habitent en hauteur n'ont de l'eau que tard dans la nuit. Et cela, depuis plus d'un an que les habitants vivent ce préjudice.

Interrogé sur la journée internationale des toilettes, la dame M. D soutient que «dans ce quartier, presque dans toutes les maisons les gens remplissent plus de 20 bouteilles de réserve la nuit pour les besoins de la journée.

Nous vivons avec ce problème depuis plus d'un an. Nous avions fait des réclamations au temps de la Sénégalaise des eaux (SDE), ils n'ont pas résolu le problème ; avec ce nouveau Sen'Eau nous vivons le même calvaire.

Tout le monde sait que pour parler de la journée des toilettes il faut impérativement parler de l'accès à l'eau. Ici, l'eau ne coule qu'à 20 heures des fois on reste même jusqu'à 23 heures à attendre et ce n'est pas toujours de l'eau claire qui coule.

Parfois cette eau qui sort des robinets a une couleur rouge, on ne l'utilise que pour nettoyer les ustensiles, les carreaux et les toilettes. Nous ici, on collecte l'eau de la lessive pour les toilettes sinon on aura des problèmes dans la journée.

Avec tout ça, les factures deviennent de plus en plus chères. Un père de famille rencontré dans la rue nous a introduit dans sa maison pour qu'on fasse le constat de nous-même.

Arrivé au niveau de la cour des bouteilles d'eau de 20 et 10 litres remplies sont déposées à même sol. «Remplir ces bouteilles c'est notre passe-temps favori pendant la nuit renseigne l'homme.

Et cela, c'est pour nous qui habitons au rez-de-chaussée, sinon ceux qui sont au premier étage il faut attendre 00 heure voire 1 heure du matin pour avoir de l'eau».

Dans certains quartiers notamment aux Parcelles assainies plus précisément à la Cité Fadia, l'eau ne coule que vers 2 h voire 3 h du matin, témoignent des femmes de ménage complètement dépassées par la situation qui perdure.

«Au sein de mon immeuble qui a quatre paliers, les locataires sont en train de partir parce qu'ils n'ont pas d'eau», soutient un propriétaire d'un immeuble.

A noter que si certains incriminent la Sen'Eau, d'autres imputent la responsabilité à la Sones. La première société s'occupe de la commercialisation ; alors que la seconde devrait procéder à l'installation des infrastructures.