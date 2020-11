Congo-Brazzaville: PME - La direction générale entend soutenir les entreprises

Le directeur général des Petites et moyennes entreprises (PME), Rudy Stéphen Mpiéré Ngouamba Ambila, a effectué du 17 au 18 novembre une visite de certaines structures commerciales en vue de s'imprégner de leur fonctionnement, les soutenir et les encourager en cette période de crise sanitaire.

L'initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat commémorée du 16 au 22 novembre de chaque année, l'objectif étant, entre autres, de se rapprocher des entreprises afin de les aider à se réinventer, les recadrer pour accroître leur productivité.

« En célébrant la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, la direction générale des PME a souhaité se rapprocher des entreprises pour les encourager surtout en cette période qui est difficile car elles doivent se réinventer et ont besoin d'accompagnement et de soutien », a indiqué Rudy Stéphen Mpiéré Ngouamba Ambila.

Au nombre des entreprises visitées par le directeur général des Petites et moyennes entreprises (PME) figurent le Glacy, Sorum Holding, Africa Shop, Pro Service, le restaurant le Concept, la Coopérative Agro 4 production. La visite a permis de découvrir le fonctionnement de ces entreprises et d'échanger sur les difficultés auxquelles ils font face. A cet effet, plusieurs besoins ont été relevés, entre autres, le renforcement des capacités; le manque de matériels pour certains; le manque d'accès aux crédits et la difficulté d'approvisionnement. « Il est donc nécessaire et important pour ces entreprises de se rapprocher de la tutelle pour un accompagnement et une orientation plus fiable. », a fait savoir Rudy Stéphen Mpiéré Ngouamba Ambila. Et de poursuivre : « Nous savons très bien que les entreprises attendent beaucoup de l'Etat et c'est dans cette perspective que nous avons décidé de nous rapprocher d'elles et de leur faire savoir que nous sommes avec elles pour les soutenir ».

Concernant l'accompagnement des entreprises, il a signifié qu'il existe plusieurs institutions qui sont là pour aider les entreprises à se renouveler. Il s'agit de l'Agence de développement des Petites et moyennes entreprises, la bourse de sous-traitance de partenariat d'entreprises, le fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement. De ce fait, il a invité les entreprises à se rapprocher de toutes ces institutions.

Satisfaits de la visite du directeur des PME, les entrepreneurs abordés estiment que le soutien et l'accompagnement de l'Etat leur permettra de mener à bien leur projets d'investissement. « Avec nos moyens d'autofinancement, il nous est difficile de mener des projets d'investissement. Nous recherchons un accès facile, l'accompagnement de l'Etat en matière de garantie en vue de bénéficier des crédits auprès des banques pour une production plus aisée. Aussi, des formations en matière de nouvelles technologies », a déclaré Rusty Guembo, président de la Coopérative Agro 4.