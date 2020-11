Congo-Brazzaville: Kouilou - La zone d'expérimentation du riz dans Les Saras délimitée

Le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, a procédé au repérage de la zone d'expérimentation de la chaîne de valeur de cet aliment de base à Les Saras, localité du district de Mvouti, dans le département du Kouilou.

La zone d'expérimentation s'étend sur une superficie d'un hectare. En dehors du riz, y sont également plantés : la banane, le manioc avec une innovation concernant le manioc qui produit les tubercules de couleur jaune riches en bêtacarotène afin de lutter contre la malnutrition. « Tous les ans, nous recevons plusieurs variétés de riz et à l'issue des expérimentations nous avons sélectionné huit variétés que nous sommes en train de repartir dans tout le pays. Mais nous ne les avions pas encore expérimentées dans les départements du Kouilou et de Pointe-Noire. Ce sera donc fait pour la première fois dans l'écosystème d'expérimentation du Mayombe avec l'appui de l'Agence japonaise pour la coopération internationale », a expliqué Lydie Makaya Makosso, directrice de la zone de recherche interdépartementale de Pointe-Noire et du Kouilou.

Les données de la direction générale de l'agriculture soulignent que la consommation du riz est en hausse dans les ménages congolais et que les importations de cette denrée sont estimées à 69 tonnes par an, soit l'équivalent monétaire de 10 milliards de FCFA. L'expérimentation amorcée dans Les Saras tombe donc à pic pour contribuer à la réduction de la faction source de déperdition des devises et renforcer la sécurité alimentaire.

Par ailleurs, avant de visiter la station de recherche de Les Saras et le site retenu pour conduire les expérimentations, le ministre Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou a eu une séance de travail avec une dizaine des coopératives spécialisées dans la culture du riz et des autres espèces, notamment celles qui bénéficient des fonds du Programme d'appui au développement de l'agriculture commerciale. « La visite technique dans cette station de recherche nous amène à nous convenir qu'il est important d'accélérer tout le contenu de la recherche agronomique dans cette zone qui a toujours été réputée grande productrice de bananes », a indiqué le ministre.

Le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique a également souligné la nécessité de préparer les meilleures ripostes à la tragédie croissante et perceptible sur les bananes et le manioc. A cet effet, il a demandé aux propriétaires fonciers du Mayombe d'accompagner l'action de la recherche agronomique en mettant à sa disposition quatre hectares pour permettre aux chercheurs de réaliser ce travail.

En rappel, la zone de recherche agronomique interdépartementale du Kouilou et de Pointe-Noire fait partie du groupe d'action de la Coalition pour le développement de la riziculture en Afrique dont Lydie Makaya Makosso est le point focal. Cette dernière a engagé la rédaction de la stratégie nationale de développement de la riziculture.