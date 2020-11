Cameroun: « Nous souhaitons rivaliser avec les produits importés »

interview

Christine Kemboua, CEO de Reba by Ck, spécialisée dans la transformation de fruits.

En 2019, vous avez créé une entreprise agro-alimentaire spécialisée dans la production de confitures naturelles. Qu'est-ce qui a motivé cette nitiative ?

Reba by CK est une idée née du désir d'entreprendre et de sortir des sentiers battus, non seulement pour devenir autonome, mais aussi pour assouvir une passion. Il s'agit d'un produit élaboré à partir de la transformation de fruits naturels issus de notre agriculture, et conditionnés dans des bocaux de verre dénommés « Mon petit pot d'Ongola ». Le projet effectivement a été mis sur pied le 23 juin 2019 après notre enregistrement au registre des artisans de la mairie de Yaoundé VI. Sur le plan personnel, en dehors de la passion qui nous a guidée, je tiens à signifier ici l'amour de notre pays, le Cameroun, conjugué à celui pour l'artisanat que nous avons transposé dans cette gamme de confitures naturelles. Elle viendra rivaliser avec les produits industriels importés qui constituent l'essentiel de la consommation de confitures dans notre marché. Notre motivation était aussi d'installer ce produit 100% Made in Cameroun dans les habitudes de consommation. Ceci pour que le Made in Cameroun, ce concept que nous portons et qui nous est si cher, soit porté le plus haut possible.

Avez-vous l'impression que le public est réceptif à cette offre ?

Les retours sont très encourageants et ne peuvent que nous donner la force de continuer. Les raisons de la satisfaction sont diverses et variées : les distinctions que nous avons eues la chance de remporter (3e prix du concours Lady Businnes Contest organisé par Jaba Space, 3e prix du Salon de l'initiative de la femme organisé par l'Association entrepreneurs ingénieux d'Afrique) ; les invitations à participer à des foires, séminaires, ateliers pour promouvoir le Made in Cameroun (la « Journée Consommons Cameroun » organisée par le Réseau parlementaire « Espérance Jeunesse », l'atelier de formation sur la qualité des produits organisé par Lanacome), les sollicitations et retour de nos clients qui nous permettent de nous améliorer.

Quelles difficultés rencontrez-vous dans le cadre de cette activité ?

Comme toute entreprise qui évolue dans un environnement comme le nôtre, les embûches sont nombreuses. Parmi les plus importantes, il y a l'accès aux certifications, le coût élevé des analyses en laboratoire et l'accès aux financement. Notre objectif, à court et moyen termes, est de s'inviter sur toutes les tables de petit-déjeuner au Cameroun et le cas échéant, conquérir le marché régional en Afrique avec notre produit. On veut être une référence, un gage de qualité au-delà de nos frontières. La vision à long terme quant à elle vise la diversification des produits.