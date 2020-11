Cameroun: Protection de l'environnement - De nouveaux hommes à la manœuvre

Récemment promus, ils ont été installés par le ministre Hélé Pierre hier à Yaoundé.

Changement climatique, désertification et pollution. Les défis qui interpellent le Cameroun en matière d'environnement sont grands. En plus des stratégies et autres politiques élaborées pour y faire face, le ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et du Développement durable (Minepded) mise sur les ressources humaines. Des hommes et des femmes de tous âges, rompus à la tâche et engagés à la protection de l'environnement. C'est d'ailleurs l'un des facteurs-phares qui, d'après Hélé Pierre, a orienté le choix de l'équipe nouvellement promue à différents postes de responsabilité par arrêté du 4 novembre dernier. 19 au total, inspecteur, directeurs, sous-directeurs et autres chefs de service. « Nous voulions des personnes dévouées, conscientes de la mission de protection de l'environnement qui incombe à notre département ministériel », a-t-il déclaré.

L'installation des nouveaux hommes du Minepded organisée hier s'est donc tenue avec en filigrane une atmosphère de confiance réciproque. En les installant, Hélé Pierre s'est engagé à opérationnaliser les programmes que sont la lutte contre la désertification et les changements climatiques, la gestion durable de la biodiversité, la promotion du développement durable et la lutte contre la pollution. « Nous sommes conscients des enjeux qui nous interpellent et nous sommes résolus à nous engager dans ces différents chantiers afin de garantir un environnement sain à tous les citoyens », a promis Marie Noël Ngo Bisseck, chef de la cellule de la coopération et des projets.