Maroc: Paiement contactless - 4 questions à Amal Alaoui, DGA de NAPS

interview

Casablanca — La directrice générale adjointe de NAPS, filiale du groupe M2M spécialisée dans les services de paiement électronique, Amal Alaoui, a accordé une interview à la MAP dans laquelle elle explique le développement qu'a connu le paiement sans contact durant ces derniers mois. En voici la teneur:

1. Comment vous évaluez l'essor du paiement Contactless au Maroc ?

Au Maroc, et à l'échelle mondiale, le paiement sans contact connaît un essor indéniable et son développement présente encore un immense potentiel aussi bien en termes de possibilités d'usage que de volumes de transactions.

En plus des avantages de facilité et de rapidité, qui ont déjà rendu ce mode de paiement attractif dans de nombreux usages de la vie quotidienne, s'ajoute aujourd'hui le bénéfice sanitaire qui place le paiement sans contact en tant que geste barrière permettant de payer sans rien toucher.

En chiffres, les activités des acquéreurs de la place ressortent aujourd'hui une part de plus de 8% des transactions de paiement effectuées par cartes sans contact dans notre pays. C'est une tendance de fond qui est en train de s'installer et qui prendra encore plus d'ampleur étant donné, d'une part, le processus de renouvellement progressif du parc national des cartes de paiement qui se fait naturellement en remplaçant les cartes en circulation, quand leur validité expire, par des cartes sans contact.

Et d'autre part, parce que le paiement sans contact continuera de séduire de nouveaux secteurs et en particulier les écosystèmes où la digitalisation des paiements est intrinsèquement liée à des applications d'identité numérique, de contrôle d'accès, de mobilité intelligente ou de dématérialisation de services de façon générale.

2. Comment ce nouveau mode de paiement va révolutionner la monétique au Maroc ?

L'essor du paiement sans contact au Maroc se manifeste aujourd'hui très fortement dans les secteurs de la distribution et de la restauration rapide, et également dans certains commerces comme les boulangeries et les boucheries. L'adoption confirmée du paiement sans contact pour ces usages quotidiens favorisera certainement une acceptation plus large de cette technologie dans d'autres secteurs.

D'ailleurs, des études menées par les réseaux mondiaux de paiement électronique ont démontré que la facilité du paiement sans contact augmente l'usage global des moyens de paiement électronique jusqu'à 30% et favorise l'élargissement des réseaux d'acceptation jusqu'à 45%.

Actuellement au Maroc, nous enregistrons une réelle progression des volumes de paiement par cartes sans contact et l'évolution s'opère également en termes d'ouverture de nouveaux secteurs à l'acceptation du paiement électronique en général et du paiement sans contact en particulier.

3. Quid de la sécurité face à la cybercriminalité ?

Il importe de rappeler que lors du paiement avec ou sans contact la même puce est utilisée et donc le même niveau de protection est assuré. Les deux modes de paiement, avec et sans contact, sont basés sur la norme de sécurité EMV et utilisent les mêmes mécanismes de vérification et de sécurisation des transactions.

Alors en cas de perte ou de vol d'une carte sans contact, il faut savoir qu'après un nombre limité d'utilisations consécutives par paiement sans contact, la carte demande automatiquement d'entrer le code PIN.

Enfin, le paiement sans contact n'implique aucunement la possibilité de paiement involontaire étant donné que la carte doit se trouver à moins de 3 cm de l'écran du TPE pour que le paiement puisse être pris en compte. De plus, pour que la transaction soit acceptée, il faut que le commerçant l'ait initiée au préalable.

4. Que propose Naps pour promouvoir ce mode de paiement ?

NAPS place l'innovation au cœur de sa proposition de valeur et œuvre, au quotidien, pour apporter à tous les usagers qu'ils soient des particuliers, des commerçants ou des institutions une expérience de paiement électronique fluide, innovante et sécurisée.

Depuis le démarrage de nos activités, nous développons notre réseau d'acceptation sur la base de terminaux multi-applicatifs qui intègrent toutes les technologies de paiement y compris le paiement sans-contact.

Notre réseau compte aujourd'hui 2.300 commerçant avec un parc 100% contactless connectant près de 4.000 TPE qui acceptent les paiement avec et sans contact. Sur l'activité Emission également, nos cartes de paiement émises aussi bien dans notre réseau d'agences, sur nos canaux digitaux et dans le cadre de nos programmes B2B sont des cartes sans contact.

NAPS fait la promotion des paiements sans contact avec une vision orientée écosystèmes. En plus des secteurs du commerce organisé où le paiement sans contact est de plus en plus prisé, NAPS déploie également de nouveaux programmes de digitalisation des paiements dans des secteurs clés où des volumes importants de micro-paiements sont effectués chaque jour en espèces.

Parmi ces secteurs figurent en particulier les transports publics, l'éducation et les services urbains. Dans chacun de ces secteurs, NAPS a introduit pour la première fois au Maroc des programmes innovants basés sur la technologie sans contact.

Ces programmes apportent une expérience de paiement digitalisée de bout en bout et visent à développer un usage massif des paiement sans contact d'abord dans ces secteurs et par conséquence à travers l'ensemble de l'écosystème du paiement électronique au Maroc.