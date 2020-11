Soudan: Le chef d'état-major confirme la profondeur des relations avec l'Égypte

Merewoé — Le chef d'état-major Lt-Ge Mohamed Osman Al-Hussein a confirmé que les relations soudano-égyptiennes sont de véritables relations qui se sont nouées depuis l'aube de l'histoire à travers des liens de sang et de parenté dans toutes ses dimensions économiques, politiques et sociales.

Il a exprimé sa conscience de l'importance de l'ouverture entre le Soudan et l'Égypte dans les domaines de la coopération militaire et de la construction de divers partenariats comme base sur laquelle se construisent les relations politiques, économiques, sociales et de sécurité, indiquant que le projet de formation conjoint est une réelle opportunité d'ouvrir des voies de coopération et de travail conjoint, soulignant que le développement des capacités de défense aérienne est un pas en avant pour développer des armées comme moyen de dissuasion contre les ennemis qui se trouvent dans les deux pays et la sécurité nationale.

"Nous sommes impatients de former les Aigles du Nil-1 pour être le début d'actions conjointes avec la participation et la coopération de tous les pays de la région, pour protéger les frontières de notre pays pour la stabilité de la population du pays et pour lutter contre les crimes modernes tels que le terrorisme, le trafic d'êtres humains et de drogue et tous les crimes transfrontalières ", a-t-il déclaré.