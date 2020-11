Sénégal: Candidature de Khalifa Ababacar Sall en 2024 - Une éligibilité en question

analyse

En 2019, sa candidature a été invalidée par le Conseil constitutionnel. Dans notre édition d'hier, le maire de Grand Yoff, Madiop Diop, a annoncé que le leader de « Taxawu Sénégal », Khalifa Ababacar Sall, sera candidat à la présidentielle de février 2024. Sur cette question, des juristes rappellent que pour être candidat-éligible, il faut d'abord être électeur.

Khalifa Sall, ex maire de Dakar, sera-t-il éligible à la présidentielle de 2024 ? À cette interrogation, la réponse n'est pas vraiment tranchée. Accusé d'avoir profité de ses fonctions pour détourner 1,8 milliard de FCfa de la Régie d'avance de la mairie de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, incarcéré le 7 mars 2017, a été reconnu et déclaré coupable des délits d'escroquerie aux deniers publics, de faux et usage de faux dans des documents administratifs et de complicité en faux en écriture de commerce. Il a été condamné à une peine de cinq ans de prison ferme assortie d'une amende pénale de cinq millions de FCfa, sans dommages et intérêts. Combinant les articles L31 et L57 du Code électoral, Dr Abdoul Aziz Mbodji, enseignant-chercheur à l'Université de Bambey, est catégorique.

À l'état actuel, Khalifa A. Sall n'est pas éligible et ne peut pas être candidat à une présidentielle. L'ancien maire de Dakar avait réussi à franchir le cap des parrainages. Malheureusement, rappelle-t-il, sa candidature a été invalidée parce qu'il n'était plus électeur du fait de sa condamnation conformément à l'article L57 du Code électoral, lequel stipule, selon lui, « pour être candidat, il faut être électeur ».

Les dispositifs de l'article 31 du Code électoral stipulent que ceux qui sont condamnés à une peine de plus d'un mois ne peuvent pas être électeurs. Le seul hiatus, déplore Dr Mbodji, c'est que cette disposition n'est pas systématiquement appliquée au moment des révisions des listes électorales. À cette étape du processus électoral, regrette l'enseignant-chercheur, rares sont ceux à qui on exige des casiers judiciaires, d'autant plus que, soutient-il, « le fichier électoral est susceptible de contenir des gens qui ne peuvent pas être électeurs ». Pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, explique Dr Mbodji, « on fait le lien entre la qualité d'électeur et celle d'éligibilité ».

De son côté, Yaya Niang, docteur en Droit public et chercheur à l'Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis, souligne : « Depuis juillet 2018, l'État du Sénégal a adopté une loi qui a rajouté que la qualité d'électeur est une condition d'éligibilité. La candidature de Khalifa Sall pour la présidentielle a été rejetée sur cette base. Il a perdu sa qualité d'électeur pour cinq ans. En principe, il a été condamné en 2019 et il a de fortes chances de présenter sa candidature en 2024 ». Toujours est-il que, selon l'universitaire, pour matérialiser ce souhait, il faudrait que le ministère de l'Intérieur et ses collaborateurs puissent trancher en raison d'une disposition réglementaire. « Si l'on se base sur la disposition de l'article L32, on peut s'attendre à ce qu'il recouvre son droit d'électeur. Dans ce cas, il pourra soumettre une demande au ministère de l'Intérieur qui fera une interprétation sur la base de l'article L31. En 2024, il aura fait cinq ans en principe. Il peut faire valoir son droit d'être électeur s'il a des arguments convaincants et que le ministre de l'Intérieur réponde favorablement à cette demande. Ainsi, il pourra, de nouveau, s'inscrire sur les listes électorales ». « Dans ce sillage, il n'y aura aucun obstacle à sa candidature », fait-il savoir.

Pour Dr Mbodji, trois voies s'offrent à Khalifa Sall pour retrouver son statut d'électeur ou être éligible : la réforme de certaines dispositions du Code électoral, la réhabilitation ou l'amnistie. Le premier mécanisme, à savoir la réforme du Code électoral, est le moyen le plus facile pour réhabiliter Khalifa A. Sall et Karim Wade, soutient-il, indiquant que cette initiative peut émaner aussi bien du Gouvernement que du Parlement.

Réhabilitation

Concernant la réhabilitation, Abdoul Aziz Mbodji laisse entendre qu'elle ne relève pas « de la politique mais plutôt d'une décision de justice ». Elle est prévue dans le Code de procédure pénale, rappelle-t-il. « Cinq ans après une condamnation, la personne peut demander sa réhabilitation à condition qu'elle ait exécutée des activités d'intérêts publics. Cet investissement humain peut lui permettre de retrouver un casier judiciaire vierge », explique l'enseignant-chercheur, alors que l'amnistie, ajoute-t-il, relève d'une initiative gouvernementale ou parlementaire. Sa conviction est que sans l'une de ces initiatives, Khalifa A. Sall ne pourra pas être éligible, donc être candidat à une présidentielle. « Si l'Assemblée nationale change de configuration, l'amnistie est bien possible, même si, à l'état actuel, c'est hypothétique, car l'opposition n'est pas majoritaire au Parlement », croit-il savoir. Dr Mbodji d'ajouter : « Si elle change de camp et de couleur en 2022, c'est possible de le faire pour eux ».

Dr Yaya Niang de l'Ugb précise cependant que « tout dépend de la demande qu'il va formuler et les arguments qu'il va faire valoir parce que la privation de la qualité d'électeur ne peut pas être éternelle et permanente ». Il renchérit que si le ministre de l'Intérieur met son veto et que sa demande d'inscription lui est refusée, ce sera le statut quo. « Il n'a pas eu la possibilité d'exercer des voies de recours pour sa qualité d'électeur. Au moment de l'établissement de la liste électorale, sa procédure n'était pas encore arrivée à terme. S'il fait sa demande et que le ministre refuse, il pourra recourir au Tribunal d'instance de Dakar pour faire valoir ses arguments. Si sa demande est rejetée, il peut faire intervenir la Cour suprême, puis la cassation pour une décision définitive ».

-------------------------------------------------------------------------

Les motivations de l'irrecevabilité de sa candidature en 2019

Khalifa Sall avait passé le cap du parrainage, mais cela ne lui a pas suffi pour être candidat à la présidentielle de février 2019 . Ainsi, le Conseil constitutionnel, après avoir étudié toutes les pièces constitutives de son dossier, a jugé irrecevable sa candidature. Il considère qu'il résulte de l'article L57 alinéa 1er du Code électoral qui stipule que pour faire acte de candidature, il faut être électeur. Le Conseil ajoute que la qualité d'électeur s'apprécie au regard de l'article 27 du Code électoral et de son complément nécessaire, l'article L31. Ces articles avancent que celui qui remplit les conditions requises pour s'inscrire sur les listes électorales ou y maintenir son inscription peut se prévaloir du droit de figurer sur ces listes. Ils soulignent aussi que lorsqu'un citoyen est condamné à une peine impliquant sa radiation des listes, il est frappé d'une incapacité électorale qui le prive de son droit de vote. Celui qui est condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis pour un délit passible d'une peine supérieure à cinq ans est concerné par cette disposition.

---------------------------------------------------------------------

Khalifa Sall, futur faiseur de roi ?

Son destin présidentiel est peut-être lié à une décision de justice, mais Khalifa Sall sait qu'il a un rôle à jouer sur le terrain politique. D'où sa course contre la montre pour revenir en force.

Le chemin qui mène à la présidentielle de 2024 est loin mais ne semble pas l'être pour l'ancien maire de Dakar Khalifa Sall. Et pour cause, l'ex-responsable du Parti socialiste (Ps) se bat pour franchir deux paliers, régler la question de son éligibilité et revenir avec succès au-devant de l'actualité politique après son incarcération, en mars 2017, dans le cadre de l'affaire de la Caisse d'avance de Dakar. Pour le premier obstacle, la justice tranchera. Mais, pour le second, le défi est immense et sa prise en charge dépend sans doute du destin que l'intéressé s'est lui-même tracé. Khalifa Sall peut-il le relever ? « Khalifa Sall est en train de rattraper le temps perdu. Il est arrivé à un moment où ses soucis judiciaires sont derrière lui. Il veut rebondir et revenir dans le jeu politique pour revivifier les ambitions présidentielles qu'il revendiquait. C'est un challenge pour lui », analyse Momar Dieng, journaliste et ancien chroniqueur au journal le Quotidien.

Le directeur du site impact.sn ajoute : « Nous sommes en période de recomposition et de décomposition. Macky Sall est déterminé à faire le ménage dans le camp de l'opposition en enrôlant des membres ». Le journaliste pense que l'avenir dira si l'ancien maire de Dakar relèvera le défi. L'ancien socialiste fera prévaloir son expérience politique. En effet, depuis la prison de Rebeuss, où il a été incarcéré, il avait tenté de conquérir le titre de faiseur de roi lors de la présidentielle de 2019. Le 8 février 2019, il a appelé à voter Idrissa Seck de la coalition « Idy 2019 ». Mais, ce soutien n'avait pas permis à l'ex maire de Thiès d'être le cinquième Président du Sénégal. Dakar, principal fief de l'ancien maire, a voté pour le Président sortant, Macky Sall.

Va-t-il enfin arborer le titre de faiseur de roi en cas d'inéligibilité ? Après avoir bénéficié d'une grâce présidentielle en septembre 2019, Khalifa Sall a annoncé, en août 2020, la reprise de ses activités politiques. Depuis lors, il multiplie les déplacements à Dakar et à l'intérieur du pays. À Dakar, il ne sera pas en terrain inconnu. À l'intérieur du pays, l'ancien socialiste n'est pas crédité d'un ancrage. Depuis la prison, il avait conduit la liste de « Manko Taxawu Sénégal » lors des élections locales du 30 juillet 2017. Sa coalition était arrivée troisième derrière Benno Bokk Yaakaar (Bby) et « Manko Wattu Sénégal » composée du Parti démocratique sénégalais (Pds) et ses alliés. Avec ses 388 188 voix, Khalifa Sall et ses alliés d'alors empochent sept députés.

Cependant, entre les législatives de 2017 et aujourd'hui, la scène politique a connu beaucoup de rebondissements. « Rewmi », une des grandes composantes de « Manko Taxawu Sénégal », a rejoint le camp présidentiel. Le Grand parti de Malick Gackou n'a pas encore suivi les traces de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, mais semble prendre ses distances avec l'ancien ministre chargé des Relations avec les Institutions sous le régime socialiste. Du moins si on se fie à l'absence du Gp lors de ses déplacements. Mais, Khalifa Sall sait qu'il a un immense défi à relever. « Les cartes ont été redistribuées. De nouveaux acteurs sont arrivés sur le terrain politique. Il sera question de faire des alliances pour prendre sa revanche », souligne Momar Dieng.