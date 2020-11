Togo: La gent masculine se plaint

Faut-il voir dans cette journée internationale la copie inversée de la journée mondiale des femmes célébrée le 8 mars ? Bien qu'encore timide, cette journée existe bel et bien depuis une vingtaine d'année.

Parce que les hommes ont aussi besoin d'être accompagnés, écoutés et pris en compte dans ce cheminement vers l'égalité des sexes, dira-t-on.

En effet, son initiateur, le professeur et historien Jérôme Teelucksingh, a eu l'idée de mettre en avant les problèmes spécifiques à la gent masculine et elle connait un succès inattendu puisqu'elle est célébrée aujourd'hui dans plus de 60 pays depuis son lancement en 1999.

Réinventer les relations entre les sexes dans un souci d'égalité, sans exclusive au profit de la vision masculine ou de la vision féminine, telle est la raison de l'existence de cette journée.

Cependant, certains hommes déplorent l'inattention que portent le monde à cette journée de l'homme alors celle de la femme est plus célébrée.

Sur les réseaux sociaux, plaintes, dénonciations se font observées de la part des hommes. « Aujourd'hui, la journée internationale de l'homme. Mais regardez comment ça passe inaperçu. », se plaint un homme sur Facebook.

« Où sont donc nos chers militants masculinistes ? C'est le moment de venir geindre en disant que les hommes aussi souffrent. », a tweeté un internaute à qui on répond : « Elles font semblant de ne pas le savoir.

Si on oublie la journée internationale de la femme... on se fait atomiser... ce qu'on n'oublie pas d'ailleurs si on aime les femmes... mais bon force est de constater que la réciproque n'est pas valable... QUELLE DECEPTION !! ».

Nous ici, rendons hommage à tous les hommes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour rendre le monde meilleur. Bonne journée internationale de l'homme.