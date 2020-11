Congo-Brazzaville: Département du Niari - Francy Ibouanga Boukedi nouveau président du PCT

A l'issue de l'assemblée générale élective, Francy Ibouanga Boukedi a été élu président de la fédération du Parti congolais du travail (PCT) du département du Niari.

Il remplace à ce poste Antoine Ngouala, député et membre du comité central du PCT. Francy Ibouanga Boukedi a pour mission de coordonner l'action du parti dans le département du Niari. « Les fédérations du PCT ont le rôle de promouvoir la participation des militants à la vie socioéconomique et politique de notre pays et d'améliorer les conditions de vie des citoyens », a indiqué le délégué national, secrétaire permanent aux ressources humaines, Arsène Arnaud Ndinga Makanda.

Outre l'élection du président de la fédération, quinze autres membres ont été élus au Conseil fédéral du Niari dont deux femmes. Au cours de la session inaugurale tenue au lendemain des élections, des motions de soutien ont été adoptées en faveur du président Denis Sassou N'Guesso.

Par ailleurs, les participants à ces assises ont profité pour célébrer l'an 13 du décès de l'ancien secrétaire général du PCT, Ambroise Edouard Nouamazalaye, sur le thème : « Ambroise Edouard Noumazalaye et combat pour l'unité, la cohésion et la discipline au sein du parti ». A cette occasion, la délégation nationale conduite par son secrétaire permanent aux ressources humaines a déposé une gerbe de fleurs au pied de l'effigie de l'illustre disparu à la clôture de la session.

Notons que cette assemblée générale élective et la session inaugurale se sont déroulées sous le patronage du chef de la délégation nationale, Arsène Arnaud Ndinga Makanda, qui avait à ses côtés Destinée Hermella Doukaga, membre du bureau politique ; Antoine Ngouala, président sortant de la Fédération PCT-Niari et membre du comité central ; Alphonse Bissobolo, membre du comité central et président de la commission de contrôle et d' évaluation de la fédération du Niari.