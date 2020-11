Congo-Kinshasa: Palu - Cadres et militants font bloc autour de Dorothée Gizenga !

*Tirant des leçons des déchirements qui ont donné lieu à la duplication malheureuse des partis politiques en RD. Congo, les cadres et militants du Parti Lumumbiste Unifié, réunis autour de Dorothée Gizenga, hier, à l'Espace Kage situé au fond de la 16ème rue à Limete, au Quartier Industriel, lancent un vibrant appel à tous afin de contrer toutes les velléités séparatistes et d'œuvrer pour le maintien de l'unité du parti. A cette même occasion, ils demandent à Joseph Kabila Kabange, Autorité Morale du Front Commun pour le Congo, de ne reconnaître ni les assises, les conclusions qui en ont résulté, pour éviter la partition du Palu.

A leur avis, seul un congrès inclusif, indépendant, juste, démocratique, respectueux de la vision des pères fondateurs et qui offrirait à tout le monde les mêmes chances constitue le seul cadre statutaire pour régler les différents problèmes auxquels le parti est confronté.

Voilà pourquoi, ils réaffirment leur engagement et détermination à organiser et participer à un seul et unique congrès pour un Palu uni et unique, tel que souhaité par la base et qu'aucun n'autre congrès ne saurait être convoqué en dehors de cette volonté clairement affichée.

Telle est et demeurera, d'ailleurs, la ferme volonté ainsi que la détermination à maintenir l'unité du Palu, tel que leur a été légué par l'immortel Antoine GIZENGA, en dépit des tensions et divergences qu'il traverse. Ils le disent si bien dans la déclaration, ci-dessous.

DECLARATION POLITIQUE

Nous, cadres et militants du Parti Lumumbiste Unifié, réunis ce jour pour analyser la situation politique que traverse notre parti en proie à la division soigneusement entretenue par certains cadres en complicité avec d'autres cadres extérieurs ;

Réaffirmons notre ferme volonté et détermination à maintenir l'unité de notre parti tel que nous légué par l'immortel Antoine GIZENGA, en dépit des tensions et divergences qu'il traverse ;

Rappelons que seul un congrès inclusif, indépendant, juste, démocratique, respectueux de la vision des pères fondateurs et qui offrirait à tout le monde les mêmes chances constitue le seul cadre statutaire pour régler les différents problèmes auxquels le parti est confronté ;

Dénonçons et rejetons les assises du 11 novembre 2020 ainsi que leurs conclusions qui ne constituent nullement celles d'un congrès véritable du parti lumumbiste unifié;

Affirmons notre engagement et détermination à organiser et participer à un seul et unique congrès pour un Palu uni et unique tel que souhaité par notre base et qu'aucun n'autre congrès ne saurait être convoqué en dehors de cette volonté clairement affichée ;

Demandons à l'autorité morale du FCC de ne pas reconnaître les conclusions des assisses du 11 novembre 2020, le contraire serait consacrer la partition du Parti Lumumbiste Unifié ;

Tirant les leçons des déchirements qui ont donné lieu à la duplication malheureuse des partis politiques dans notre pays, lançons un appel à tous les cadres et militants de notre parti de partout afin de contrer toutes les velléités séparatistes et d'œuvrer pour le maintien de l'unité du parti.

Fait à Kinshasa, le 19/11/2020

Le Peuple vaincra !

Les cadres et militants du PALU