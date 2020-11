Burkina Faso: Le NTD mobilise ses militants à Tiébélé

Les militants et sympathisants du parti le Nouveau temps pour la démocratie (NTD) était dans la commune de Tiébélé, ce 17 novembre 2020 dans le cadre des élections couplées de novembre 2020. C'est le président du parti, Vincent T. Dabilgou en personne qui a présidé le meeting de Tiébélé.

C'est dans la commune de Tiébélé que les militants et sympathisants du Nouveau temps pour la démocratie (NTD) ont organisé un grand meeting provincial dans le cadre des élections couplées présidentielle et législatives de novembre 2020.

Ce meeting a connu la présence des militants et sympathisants venus des cinq communes que compte la province.

C'est à 15 heures que le président du NTD, Vincent T. DABILGOU, a été accueilli par la musique traditionnelle kasséna au lieu du meeting sous des slogans « voter NTD, voter Roch Marc Christian Kaboré ».

Avant le meeting, Vincent Dabilgou a parcouru les communes de Pô, Ziou, Zecco et Tiébélé. Dans ces communes, le président du NTD et sa délégation sont allés demander des bénédictions auprès des responsables coutumiers et présenter les candidats qui défendront les couleurs du parti dans le Nahouri.

Tour à tour les représentants des femmes, des jeunes et des anciens ont tous réaffirmer leur soutien au Nouveau temps pour la démocratie, à ses candidats aux législatives et au Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré.

Pour le président du NTD, malgré la fronde sociale et la situation sécuritaire difficile, d'importantes réalisations ont été faites dans la province du Nahouri et d'autres le seront quand, ils vont voter massivement le MPP pour la présidentielle et le NTD pour les législatives.

Il promet la réalisation d'infrastructures socioéconomiques dans toute la province si les populations du Nahouri leur place à

nouveau leur confiance. Les quatre candidats qui vont défendre les couleurs du NTD dans le Nahouri sont : premier titulaire, Lazard D.Tagnabou et deuxième titulaire, Sia N'so, premier suppléant Affa Assingabou et deuxième suppléante Fati Tientiembou.