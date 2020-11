Congo-Brazzaville: Média - Congo Check à l'honneur

Congo Check remporte le 1er « Prix francophone de l'innovation dans les médias », une récompense internationale dotée d'un montant de 10 000 euros.

Pour la cinquième édition du « Prix francophone de l'innovation dans les médias », visant à encourager un secteur en pleine évolution et à renforcer la liberté de la presse et le droit à l'information en langue française, Radio France internationale, Reporters Sans Frontières et l'Organisation internationale de la Francophonie avaient lancé un appel à candidature en mars 2020 s'adressant à tous les médias (radio, télévision, presse écrite et nouveaux médias) des 88 États et gouvernements membres de la Francophonie.

Dans la précédente édition, « Enquêt'Action » [Haïti], un média en ligne d'investigation journalistique, « Yaga » [Burundi], une communauté de près de cent jeunes blogueurs burundais, et « Guiti News » [France], un nouveau média indépendant en ligne, avaient eu la faveur du jury, ces trois premiers étant dotés respectivement d'un montant de 10 000, 6500 et 3500 euros.

Le premier « Prix francophone de l'innovation dans les médias » de l'édition 2020 est joliment tombé, le 18 novembre, de l'autre côté du fleuve Congo, chez nos confrères de la RDC et ce n'est pas une fake news. En effet, trois années après sa création, l'équipe de Congo Check vient d'être récompensée par ce prestigieux prix international. Cette distinction est l'aboutissement du travail d'un média en pleine expansion dans le bassin du Congo, dévoué à lutter contre la désinformation et vérifier les faits. Outre l'actualité en tous domaines, les innovations de production et de diffusion de l'information de Congo Check, dans la lutte contre les infox sur la maladie du virus Ebola depuis 2018 et contre la covid-19 dès son apparition en RDC, début mars 2020, ont été des éléments ayant participé à convaincre le jury.

Le second prix a été décerné à «La Maison des Reporters» [Sénégal], site internet indépendant d'information proposant des enquêtes et des reportages audiovisuels sur des questions de société au Sénégal et dont le modèle économique repose sur le financement participatif, notamment pour la réalisation des enquêtes avec des contenus en français et en wolof alors que le troisième prix a été remis à « Haïti Climat » [Haïti], site internet consacré aux enjeux environnementaux et aux bonnes pratiques en matière d'écologie ou d'agriculture intelligente en Haïti.