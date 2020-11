Burkina Faso: 12e journée du Faso foot - L'objectif de l'AS Douanes, revenir dans la course au titre

Les entraîneurs et représentants des joueurs de Majestic SC, l'AS SONABEL, l'AS Police et l'AS Douanes ont décliné leurs ambitions pour la 12e journée et la manière dont ils comptent les réaliser, au cours de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match tenue hier jeudi à Ouagadougou.

Le Majestic SC, tombeur de l'ex-premier au classement, l'USFA lors de la 11e journée, espère récidiver face au nouveau leader, l'AS SONABEL.

Pour y parvenir, explique le coach des Magiciens, Adama Yanogo, ses jeunes devront faire preuve de beaucoup de sérénité face à une équipe très athlétique et aux qualités individuelles remarquables.

Le technicien fait notamment allusion, entre autres, au meilleur buteur du championnat, Mohamed Lamine Ouattara de retour de sélection. « Nous espérons qu'il va prendre un repos avant de renouer avec le championnat, c'est-à-dire après notre match », ironise celui-ci.

Qu'à cela ne tienne, a-t-il assuré, « nous avons les hommes qu'il faut pour l'empêcher de nous nuire ». La jeunesse de cette formation conjuguée à la rigueur de son entraîneur font de Majestic un adversaire dont il faut se méfier selon le chef de l'encadrement technique des Electriciens, Mohamadi Bagué.

Son équipe a toujours tablé sur la préparation, ce qui lui vaut cette bonne entame de saison, soutient-il, et le duel de cette 12e journée sera préparé et abordé avec la même détermination. L'AS Police (5e) croise le fer pour cette journée avec l'AS Douanes (10e).

Les Policiers sont dans leur objectif de la saison et entendent maintenir le cap. « L'adversaire est une belle équipe qui convoite le titre contre laquelle il faudra jouer prudemment et ne pas aller à l'abordage », dit Drissa Ouédraogo. Yaya Koné et ses douaniers iront débusquer les policiers car aux dires du coach, le temps des matchs nuls successifs est révolu.

« Nous avons dépassé cette étape et actuellement les garçons sont plus affûtés », indique-t-il. Et dans tous les compartiments du jeu, Yaya Koné dit disposer des hommes qu'il faut pour revenir dès maintenant dans la course pour le titre.