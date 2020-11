Gabon: Koula-Moutou - "Jeune Dynamique et Travailleur" au cœur du social

L'Association « Jeune Dynamique et Travailleur » continue de poser des actions sociales dans la ville de Koula-Moutou, capitale provinciale de l'Ogooué-Lolo. Les membres de la dite association ont procédé à la distribution des kits scolaires aux enfants des familles économiquement faibles. Elle fait profiter aux élèves et leurs parents des fournitures scolaires en cette période de crise sanitaire.

La solidarité et le partage sont deux des mots que l'Association Jeune Dynamique et Travailleur conjugue au pluriel vis-à-vis des couches les plus vulnérables. C'est dans l'optique de son engagement citoyen envers les Koulois économiquement faibles qu'elle s'est toujours inscrite. Les membres de la dite association qui milite pour la solidarité et le partage ont sillonné certains quartiers et distribué des kits scolaires aux enfants. Un geste qui vient à point nommé pour cette rentrée scolaire 2020-2021. « Ce geste vient de nous donner une bouffée d'oxygène. Avec les crises que nous connaissons tous, cela ne peut être que salutaire, l'acte que les membres de l'Association Jeune Dynamique et Travailleur vient de poser. Nous leur sommes reconnaissants » remercie un des parents.

Selon un des membres de l'association, la distribution des kits aux élèves est une tradition commémorée à chaque rentrée scolaire. Le programme « un enfant, un parrain » est un programme d'accompagnement des enfants issus de cette frange de la population parmi les plus vulnérables. « C'est à ce sujet que nous avons fait un geste envers ces enfants et pour leurs familles, pour qui, les choses sont encore plus complexes dans ce contexte de crise sanitaire avec la Covid-19 en leur offrant des kits scolaires » précise-t-il.

Aussi, a-t-il tenu à préciser que, c'est l'occasion, pour eux, de remercier tous ces généreux donateurs qui ont toujours accompagné leur association dans cette initiative citoyenne, ô combien nécessaire pour eux et pour ces enfants. Comme quoi, la solidarité et le partage sont des vertus à cultiver.