Egypte: L'ambition de voir un pays avancé, objectif de la création du Fonds "Vive l'Egypte"

L'ambition de voir un pays avancé où regne la justice et de bâtir une société qui assure à ses enfants l'opportunité de croissance est à l'origine de l'initiative du président Abdel Fattah Al-Sissi relative à la création du Fonds "Vive l'Egypte" (Tahiya Misr), a déclaré jeudi le Premier ministre Moustafa Madbouly.

Dans une déclaration faite à l'occasion de la cérémonie organisée par le Fonds Tahiya Misr sous le thème "nous coopérons... pour demain», le premier ministre a dit "ce qui se passe aujourd'hui est une réalisation qui s'ajoutera à la liste des succès du Fonds, créé grâce à l'initiative du président Al-Sissi pour contribuer, en collaboration avec le reste des institutions et organisations de l'État, et le secteur privé, au développement durable.

"Durant cinq ans, l'unification des efforts des parties au travail communautaire (gouvernement, banques, secteur privé et organisations de la société civile) a été le mot-clé pour le succès du Fonds dans la mise en œuvre de ses initiatives qui ont un impact direct sur la vie de milliers de familles les plus vulnérables du pays, en plus de la participation de tous les appareils de l'Etat à la mise en œuvre des projets de développement.

Le Premier ministre a fait état des efforts du Fonds dans les divers aspects de développement et de services, à travers ses programmes et projets dans les domaines des soins de santé, du soutien social, du développement urbain, de l'autonomisation économique, ainsi que du soutien à l'éducation et à la formation, et l'affrontement des catastrophes et des crises.