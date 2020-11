Egypte: Le gouvernement tient à encourager la culture du travail indépendant et à développer les PME

Le gouvernement égyptien tient à encourager la culture du travail indépendant et à inciter les petits fabricants et investisseurs à démarrer leurs petites et micro entreprises qui figurent en tête des axes du développement social et économique, d'autant plus que l'Egypte est l'un des pays les plus importants qui soutiennent les projets d'entrepreneuriat et les PME en fournissant les programmes de formation et les incubateurs d'entreprises, a déclaré jeudi la ministre du Commerce et de l'Industrie, Névine Gamea.

Dans une allocution prononcée lors de sa participation virtuelle aux activités de la 13e édition de la semaine mondiale d'entrepreneuriat, accueillie pour la 13e année par l'Egypte, la ministre a étalé les progrès les plus importants réalisés dans le domaine des petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat, en particulier pendant la crise du coronavirus.

Mme Gamae, également PDG de l'Autorité de développement des petites, moyennes et micro entreprises (PMME), a fait état de l'élaboration en cours du règlement d'exécution de la loi sur le développement des PMME ratifiée récemment, précisant que celle-ci constituait un grand pas en avant, notamment en matière d'opportunités d'investissement qui seront mises à la disposition de ce secteur pour aider les jeunes investisseurs à installer leurs projets.