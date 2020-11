Egypte: Les forces de police assument une grande responsabilité nationale

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a affirmé jeudi la grande responsabilité nationale assumée par les forces de police qui accomplissent des tâches vitales envers l'État et les citoyens.

"Il est important de sélectionner les futurs étudiants souhaitant rejoindre l'Académie de police parmi les meilleurs éléments susceptibles de remplir ces tâches et dans un cadre d'impartialité et de transparence, afin de préparer une nouvelle génération capable d'assumer la responsabilité sécuritaire lors de la prochaine étape", a-t-il souligné.

Lors d'une visite d'inspection au siège de l'Académie ou le chef de l'Etat a assisté aux tests d'aptitude d'admission des nouveaux étudiants, Al-Sissi a affirmé l'importance de continuer à développer les capacités de l'Académie pour pouvoir suivre le rythme des derniers développements dans les domaines sécuritaire, juridique et social pour affiner les compétences des étudiants, et développer leurs aspects physique et sanitaire, ainsi qu'évaluer globalement leur connaissance des différents dossiers de sécurité nationale en abordant ces questions et problèmes en profondeur dans le cadre du cursus académique pour pouvoir assurer la préservation la plus complète de la sécurité et de la stabilité de la patrie avec efficacité et compétence.

Le porte-parole de la présidence de la République, l'ambassadeur Bassam Radi a déclaré que le président avait évoqué un certain nombre de questions aux niveaux interne et externe, et les aspirations futures des nouveaux étudiants à rejoindre l'appareil de sécurité et à participer à la préservation de la sécurité du pays, en particulier à la lumière des développements qui ont récemment survenu dans le domaine de la sécurité et des derniers événements mondiaux et régionaux.

Dans ce contexte, un dialogue ouvert a eu lieu entre le président et les nouveaux étudiants, où il a écouté dans quelle mesure les étudiants comprenaient les divers problèmes internes en Égypte, en particulier ceux liés aux efforts de l'État pour faire progresser le système éducatif, ainsi que pour fournir des services de santé, éliminer la pauvreté, et améliorer le niveau de vie des citoyens.

Le président de la République a également évoqué l'importance du principe de la primauté du droit pour imposer la discipline dans tous les aspects de la relation entre les citoyens et l'État, comme la question des constructions illégales et des réconciliations, soulignant que toutes les questions d'État exigent une connaissance approfondie, une prise de conscience et une compréhension réelle de celles-ci du point de vue de l'État, et pas seulement du point de vue de l'individu.

Le président a enfin mis l'accent sur les efforts énormes déployés par l'Etat pour la mise en oeuvre de grands projets nationaux pour faire progresser l'État à travers le développement global, en particulier le projet de développement du Sinai, dont les dimensions sont liées à la lutte contre le terrorisme et à la lutte contre l'idéologie extrémiste, en développant de nouvelles communautés urbaines avec des aspects et des services complets.