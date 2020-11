Madagascar: Région Diana / Festival Sôrogno 2020 - Ambanja en fête

La nouvelle devrait réjouir les habitants de Sambirano amateurs de festival. Le festival Sôrogno, qui risquait de ne pas se tenir cette année à cause de la pandémie de covid-19 aura bel et bien lieu du 20 au 22 novembre.

CERTES le mot « sôrogno » signifie la marée pendant la pleine lune, dans le patois de la région Nord, mais elle n'a pas atteint son niveau maximum dans la région du Sambirano. Malgré la tempête d'épreuves, le festival Sôrogno tient encore sa place. Ainsi, il se tiendra bien cette année et célèbrera ses vingt deux années d'existence, suite un malentendu entre le ministère de la culture et les dirigeants régionaux. L'annulation du festival a été déjà évoquée et publiée dans les réseaux sociaux, mais selon les explications des membres de l'ONG Sôrogno, organisatrice dudit festival, c'était hier (jeudi) vers midi qu'ils ont eu l'aval du ministère concernant la précédente autorisation, par le biais du Gouverneur de la région Diana. Ce, après plusieurs interventions des personnes de bonne volonté et des artistes nationaux regroupés au sein du syndicat.

Affiches

Quoi qu'il en soit, c'est à Ambanja que les yeux se tournent pendant la fin de cette semaine. Le maintien du festival Sôrogno à Ambanja est une grande joie pour la population de Sambirano, après plusieurs mois privée de manifestation à cause de la pandémie de covid-19. Cet évènement culturel est très attendu par les mélomanes du district et de tout le territoire de la région DIANA, voire des gens venus des régions avoisinantes. Il propose depuis des années des affiches présentant des artistes célèbres et débutants au grand public.

Malheureusement, même s'il figure déjà dans les affiches et banderoles, le célèbre Dadi Love ne pourra pas participer à la première soirée nocturne à cause de son état de santé actuel. Il sera remplacé par Tence Mena. Le premier concert du vendredi sera ainsi animé par le duo féminin Black Nadia et Tence Mena.

La fête de salegy sera également au rendez-vous, avec des artistes de renom durant les deux soirées du week -end à savoir Jazz MMC, Djino, Joby Lelahy, Sanga Love, Wendy Cathalina. L'incontournable Lico Kininike clôturera le festival Sôrogno 22e édition.

Contrairement aux précédentes éditions qui se déroulaient sur quatre soirées consécutives au stade municipal d'Ambanja, Sôrogno 2020 va devoir se contenter de trois dates pour les spectacles en nocturne. Conjoncture oblige.

Comme à l'accoutumée, le traditionnel carnaval, qui marque le coup d'envoi des festivités festivalières à proprement parler, est prévu l'après-midi du vendredi 20 novembre après-midi. Il sera suivi d'une ouverture officielle qui se tiendra au stade municipal d'Ambanja.

« Il ne s'agit pas de faire rentrer de l'argent , mais de faire plaisir à la population, car à la suite du confinement , les gens ont besoin d'un défoulement, d'autres sont dans des difficultés financières. Pendant le festival, des activités commerciales gravitent autour du festival, allant des stands, des gargotes, passant par les hôtels et cyclo-pousse. De même pour les artistes ... » précise Malaza Ramanamahafahay, président d'honneur de l'ONG Sôrogno.

Outre le spectacle, diverses activités sportives sont aussi proposées au cours de ces trois jours de festivités, pour ne citer que le match de football.