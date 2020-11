Congo-Brazzaville: Education - Le Praased offre des cahiers d'activités aux écoliers des classes intermédiaires

Le Projet d'appui à l'amélioration du système éducatif (Praased) que coordonne Calixte Kolyardo a remis, le 19 novembre, des lots de cahiers aux écoliers des classes intermédiaires des établissements publics et privés de la ville côtière.

Dégageant le sens du don, Calixte Kolyardo a signifié que ces cahiers d'activités sont destinés aux élèves des écoles publiques, conventionnées et privées. Il a expliqué que cette opération est encadrée par un mécanisme de gestion des plaintes, c'est-à-dire les parents ou les tuteurs de tous les enfants n'ayant pas reçu leurs cahiers d'activités ont le droit de se plaindre par l'intermédiaire de l'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo. En plus, il y a également le numéro de téléphone 4040 que les parents d'élèves peuvent utiliser pour se plaindre. Cela signifie que chaque école sera responsable en cas de plainte d'un enfant à travers ses parents. «C'est une opération qui se passe avec toutes les précautions possibles, j'en appelle à la responsabilité de chacun pour que chaque enfant ait gratuitement son cahier d'activité. Il ne s'agit pas d'en faire une condition de payement du droit d'écolage, ni de monnayer ces cahiers d'activités. C'est un don destinés aux bénéficiaires qui sont les écoliers », a-t-il indiqué.

Remerciant à la fois le ministère de l'Enseignement primaire secondaire et de l'Alphabétisation et la Banque mondiale, le révérend Wulfran Sirac M'Voula et Jean Baptiste Sitou, respectivement pasteur et directeur départemental de l'Enseignement primaire secondaire et de l'Alphabétisation, ont déclaré : « Ce don destiné à nos enfants représente un geste louable et confortable par ce que, malgré la double crise économique et sanitaire, le Praased a jugé utile d'appuyer le secteur éducatif et nous en sommes très reconnaissants. Avec l'aide des directeurs des écoles, ces cahiers d'activités seront utilisés à bon escient.» Le Praased est un projet, qui est sous la tutelle du ministère de l'Enseignement primaire secondaire et de l'Alphabétisation, financé par la Banque mondiale.