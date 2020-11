Burkina Faso: Présidentielle - Le CDP de Compaoré promet «la reconquête du pouvoir»

Le candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès, le parti fondé par l'ancien président Blaise Compaoré a rencontré ses militants pour le dernier grand rendez-vous dans la capitale avant le scrutin place de la nation à Ouagadougou. On pouvait voir partout sur les affiches des images du candidat Eddie Komboïgo et de l'ancien président Blaise Compaoré.

« C'est ici à la place de nation qu'un jeudi, des gens ont réclamé un changement de pouvoir il y a six ans, c'est ici également ce jeudi, que nous lançons la reconquête de ce pouvoir », a déclaré Eddie Komboïgo, le candidat du CDP.

Les premières critiques contre le pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré sont venues de Salifou Sawadogo, un ex-ministre de Blaise Compaoré. « Notre pays vit une crise multidimensionnelle, une crise sécuritaire, une crise alimentaire, une gouvernance approximative, voire chaotique. »

Après avoir enfoncé le clou des critiques, Eddie Komboïgo a promis une autre gouvernance s'il est élu à l'issue du scrutin du dimanche prochain. « Cinq ans durant, trois ministres de la Défense, trois ministres de la Sécurité et on continue d'abattre nos populations. Je ne peux pas accepter cela. Nous allons relancer l'économie à partir de l'industrie agro-alimentaire, de l'industrie minière et nous allons organiser l'ensemble des orpailleurs, nous allons en faire de semi-industriels qui vont employer nos jeunes. »

« Voter pour Eddie Komboïgo, c'est voter pour Blaise Compaoré », a lancé en langue nationale mooré Salifou Sawadogo, le directeur provincial de la campagne du CDP.