Congo-Brazzaville: Livre - « L'Homme ! Ce moustique sous les tropiques », nouvel ouvrage de Pierre Ntsemou

Paru aux éditions Kemet, le recueil de poèmes de deux cent quarante-neuf pages, préfacé par Gaétan Mbama, est l'un des deux ouvrages de Pierre Ntsemou. Il a été présenté récemment au Centre culturel russe (CCR) de Brazzaville.

Avec ses cent-soixante textes, le recueil de poèmes est un puissant insecticide qui a l'ambition de pulvériser tous les moustiques semant la terreur sous les tropiques qui nuisent au plaisir de savourer la bonne soupe de porc-épic. « L'Homme ! Un moustique ou un fantastique mystique ? Ces vers nous donnent une réponse à travers plus d'une centaine de poèmes aux accents lyriques ambivalents », peut-on lire dans l'avant-propos de l'ouvrage.

De l'homme dans ce livre, il est question du prototype dont un sage africain, l'icône de la parole sacrée-Amadou Hampaté Ba- a dit être « un abîme insondable ». Dans ce livre le poète relève le défi titanesque de sonder les recoins secrets de cette créature à cheval entre le divin et le malin, l'ange et le démon, la lumière et les ténèbres. Ambivalent, il est bien ce moustique qui agace et agresse par son bourdonnement et sa piqûre. Pourtant, tout moustique n'est pas vecteur de maladie et paye parfois de sa vie par la faute du genre au nom de l'espèce en sursis dans la jungle de son éphémère destin, résumé à la quatrième de couverture.

Dans la préface, Gaétan Mbama écrit, n'en déplaise aux fervents partisans de l'hermétisme pur et dur en poésie. Dans ce recueil, les poèmes ne sont pas obscurcis par un symbolisme teinté de métaphysique ni enroulés dans la moire mystique d'allégories imprécises et angoissantes, d'étranges métaphores se déroulant hors du temps et hors de l'espace... « Oui, l'hermétisme en poésie, dans le milieu, et accessoirement la versification libre, semble être à la mode de nos jours, les vers qui riment étant le plus souvent renvoyés et classés, sans autre forme de procès, dans les limbes brumeuses d'un passé, non pas composé, mais simplement révolu ... », écrit-il.

L'auteur du recueil de poèmes s'est ensuite interrogé sur ce qu'il devait encore dire: « Que vous dire de plus après ce que les critiques littéraires avec maestria, vous ont appris de ce qu'il nous est arrivé de penser de L'Homme que nous sommes ? Cet être à cheval entre le divin et le malin, le beau et le vilain, le juste et l'injuste, le bien en minuscule et le mal en majuscule. »

Pour Pierre Ntsemou, l'homme s'aime tellement comme Narcisse, qu'il passerait bien volontiers tout son temps à se jeter des fleurs pour célébrer sa vie qu'il trouve belle et se rebelle quand, en face de lui, se dresse superbe un être plus beau, plus rayonnant que lui qui réalise des merveilles.

L'homme seul est le maître de l'espace de son égo surdimensionné au point où il rugit, il grogne, il meugle, il aboie, il barrit, il hulule, il glapit, il vocifère, il mord, il pique comme le moustique son prochain qui s'approche de son territoire où tout est pour lui victoire, succès, fête mais pas défaite ni échec. Il veut toujours être applaudi, mais a les mains lourdes pour applaudir l'autre dont le succès l'exaspère et le perd dans une colère injustifiée, victime d'une jalousie atavique, d'une haine viscérale et virale entretenue contre l'homme, l'autre, ce frère, l'homme, cette âme sœur, l'homme cet ami de longue date, l'homme ce compagnon de tous les jours, l'homme ce condisciple, l'homme ce collègue et confrère, l'homme ce génie stupéfiant dont la jeunesse est un crime de lèse-majesté devant la sénilité terne de ceux dont l'âge avancé provoque la rage de voir briller ces étoiles montantes, leurs enfants ou frères puînés quand leur soleil est au déclin, au crépuscule de leur destin, poursuit-il.

Pierre Ntsemou est né au Congo-Brazzaville le 15 juin 1956. Après une longue carrière d'enseignant où les livres ont été sa passion et son partage avec ses nombreux apprenants, il ne quitte pas les premiers d'une semelle en laissant les seconds et le sacerdoce de Montaigne puisqu'il embrasse l'écriture en tant que poète, dramaturge, nouvelliste et romancier.