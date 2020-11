Congo-Kinshasa: Noël Tshiani présente son plan Marshall à Yves Bunkulu

Le Ministre du Tourisme, Yves Bunkulu Zola a reçu en audience mardi 10 novembre 2020, dans son cabinet de travail, le Dr Noël Tshiani Muadimvita, Auteur du plan Marshall pour la RDC et ancien candidat à la Présidence de la République. Il était question au cours de ces échanges, de prendre connaissance de la vision du gouvernement notamment, celle du ministre Yves Bunkulu pour le développement du secteur touristique. Noël Tshiani a d'abord présenté son plan Marshall pour le développement de la RDC, plan dans lequel il a mis un accent particulier sur le tourisme. Les deux personnalités ont aussi échangé sur le plan directeur qui place le tourisme de la RDC en position de facteurs de développement notamment, dans la diversification de l'économie du pays.

Le Dr Yves Bunkulu Zola, quant à lui, a exprimé sa volonté de placer le secteur du tourisme au centre des secteurs prioritaires en RDC, en créant 200 à 300 mille emplois et en développant des Parc hôteliers et d'autres attractions qui pourront permettre aux différents établissements hôteliers de bénéficier de plusieurs visites ainsi que l'amélioration et l'attraction au niveau de différents sites touristiques. «Le secteur touristique est très porteur et peut contribuer à la création d'emploi, en mobilisant beaucoup de ressources publiques pour l'Etat», a-t-il souligné.

Malheureusement, ce secteur a été négligé pendant très longtemps. Le Dr Noël Tshiani Muadimvita affirme qu'il n'y a pas d'investissement dans ce secteur. Signalons que le plan directeur a prévu de mettre en place un comité de pilotage qui reprendra des ministères transversaux, ce qui permettra au tourisme de se développer, c'est-à-dire, à travers les conséquences d'autres ministères notamment, des infrastructures, de l'environnement, du développement rural, la santé, les affaires foncières, le budget, les Finances et l'aménagement du territoire.

Le Dr Yves Bunkulu Zola a remis un document de travail à l'ancien candidat à la Présidence concernant le plan directeur national du tourisme et de la politique nationale et stratégie pour qu'il puisse apporter sa contribution pour la finalisation de ces deux documents dont le premier, à savoir le plan directeur est déjà finalisé et n'attend que son adoption ainsi que la politique nationale et stratégie du tourisme dans sa phase de formulation et qui sera terminé au mois de décembre.

« J'ai pris connaissance du projet et son Excellence m'a donné une copie et je vais essayer de faire un commentaire là-dessus pour que ce secteur puisse contribuer efficacement au développement du pays », a laissé entendre le Dr Tshiani.

Pour plus de précisions, d'ici 2030 qui est l'année du point d'achèvement du plan directeur, dont l'ambition est de développer le nombre des visiteurs qui viendront au Congo et qui devront se chiffrer à 10 millions des visiteurs et ça permettra d'apporter 28-30 milliards de dollars par année et fera en sorte que la RDC soit comptée parmi le Top 10 de meilleures destinations en Afrique.