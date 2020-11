Congo-Brazzaville: Connecter l'école

Penser le développement de nos villes sous le seul prisme de l'essor d'infrastructures routières est une erreur. A l'heure de l'internet, le manque d'accès à ce tuyau peut être considéré comme un frein essentiel aux projets locaux de développement. Le manque de connectivité à haut débit empêche l'utilisation généralisée d'outils et de programmes multiples, dans le secteur de l'éducation notamment, qui cristallise notre attention.

A plus de 500 km de Brazzaville, la ville lumière, Makoua, s'est offert une connexion internet destinée à l'éducation, précisément au centre culturel de la ville. Si nous relevons ce geste de l'association Akwa Mossé ici, c'est parce qu'Internet a un immense potentiel d'amélioration de la qualité de l'éducation, l'un des piliers du développement durable. C'est incontestable ! Et d'ailleurs les autorités publiques se battent pour assurer une connectivité de l'école à Internet, en aménageant un accès aux infrastructures et réussir une parfaite inclusion au numérique.

L'ambition est aussi celle d'Akwa Mossé désireuse de pistonner de jeunes élèves vers d'autres sources d'informations, et leur offrir une ouverture au monde devenu presque un village commun. Une belle initiative qui mérite sans doute un appui. Mais si l'Etat veut réellement encourager de tels projets, la question de connectivité ne suffira pas. L'Internet doit être abordable pour les écoles et les particuliers, les enseignants et les étudiants doivent acquérir la culture numérique et d'autres compétences nécessaires pour en tirer le meilleur parti.