Congo-Kinshasa: Sylvestre Ilunga et MSF échangent autour des facilités sur les opérations humanitaires et médicales

Le Premier Ministre, Ilunga Ilunkamba, a reçu ce jeudi 19 novembre 2020 dans la salle « Président » de l'Hôtel du Gouvernement, une délégation de « Médecins Sans Frontières » conduite par Marc Stéphane Reynier, représentant MSF/RDC qui était accompagné du Chef des missions MSF/France, Salah Isoufou, du chef des missions MSF/Belgique, Juliette Seguin, et du représentant adjoint MSF/RDC, Trésor Nkunku. Selon Marc Stephane Reynier qui a fait le point de cette séance de travail, les échanges ont tourné autour de facilités qui devraient permettre à MSF d'importer du matériel et des médicaments pour ses activités en RDC.

"Il a été question de deux Arrêtés interministériels qui sont en cours de validation pour lesquels on avait besoin de son [Premier ministre] appui pour une signature rapide, parce qu'elles sont nécessaires nos opérations humanitaires et médicales", a-t-il laissé entendre.

Ces Arrêtés interministériels leur donne, en effet, l'autorisation d'importer le matériel dont ils ont besoin, afin de mener correctement leurs opérations d'urgence.

Selon Marc Stephane Reynier, le Premier ministre a eu une oreille attentive à leurs préoccupations, comprenant l'enjeu de cette nécessité, et a promis d'y répondre le plus rapidement possible avec des solutions concrètes.

L'on note, par ailleurs, que MSF apporte son soutien à la RDC dans la lutte contre la pandémie de covid-19 notamment, en termes de mise à disposition de la RDC de centre de traitement et de fourniture de matériels de protection.

Il s'agit des centres de traitement des Malades testés positifs au Coronavirus qui ont été construits à Lubumbashi dans le Haut Katanga, à Goma au Nord Kivu, à Bunia en ITURI et à Kinshasa à l'hôpital Saint Joseph de Limete avant de les remettre au Gouvernement de la RDC.

"Nous sommes actifs. Et cela fait partie des préoccupations de Médecins Sans Frontières et de la collaboration que nous avons avec le Ministère de la Santé à qui on fait un transfert de compétences, de matériels... ", a précisé M. Reynier.

Ce soutien fait partie intégrante du programme régulier de Médecins Sans Frontières en collaboration avec le ministère RD. Congolais de la santé.

Médecins Sans Frontières a 5 sections opérationnelles dont chacune a son siège basé dans un pays d'Europe. Ces sections opèrent toutes en RDC et collaborent très bien entre elles, a rassuré la délégation au sortir de la réunion avec le chef du Gouvernement congolais.