Congo-Kinshasa: Les Prérogatives du Parlement en matière de contrôle de l'action gouvernementale et la loi portant reddition des comptes

Pour rappel, dans l'agencement constitutionnel, c'est le Parlement qui a dans ses prérogatives entre autres, le contrôle du Gouvernement.

En effet, l'article 100, alinéa 2 de la Constitution stipule que le Parlement contrôle le Gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et services publics.

L'article 138 de la même Constitution énumère les moyens d'informations et de contrôle du Gouvernement, des entreprises publiques, des établissements et services publics par les deux chambres, l'Assemblée Nationale et le Sénat.

La question orale ou écrite avec ou sans débat non suivi de vote ;

La question d'actualité :

L'interpellation ;

La commission d'enquête ;

L'audition par les commissions.

Pour ne parler que du Budget, il faut signaler que c'est l'article 175 de la Constitution qui fait du Parlement l'Autorité budgétaire en ce qu'il stipule que le budget des recettes et des dépenses de l'Etat à savoir celui du pouvoir central et des provinces, est arrêté chaque année par une loi. Cette loi est appelée Loi de Finances.

C'est à ce titre que la Constitution fait obligation à l'Exécutif en fin d'exercice de présenter au Parlement le rapport d'exécution du budget. Ce rapport est présenté sous forme de projet de loi portant arrêt des comptes et règlement définit du Budget de l'Etat ou projet de loi de Règlement.

C'est le sens de l'article 173 de la Constitution qui impose que chaque année le Compte Général de la République soit soumis au Parlement par la Cour des comptes avec ses observations. Le même article 173 de la Constitution en son alinéa 2 stipule que le Compte Général de la République est arrêté par la loi.

Ce processus s'insère dans les mécanismes de reddition des comptes par le vote en fin d'exercice par le Parlement de la loi portant arrêt des comptes et règlement définitif du Budget de l'Etat pour l'exercice clos. L'approbation des comptes par cette loi vaut quitus de la gestion du Gouvernement pour l'exercice concerné article 87, alinéa 2, de la loi relative aux finances publiques (LOFIP).

Le Parlement est aidé dans la finalisation de la reddition des comptes par la Cour des comptes qui établit à son intention un cahier d'observations sur l'exécution du Budget de l'Etat afin de lui permettre de voter la loi de règlement à bon escient.

Tout ce processus obéit au respect du principe de recevabilité qui est indissociablement lié au système démocratique. Celui-ci impose l'obligation à tout gestionnaire de rendre compte de sa gestion à commencer par le Gouvernement.

En effet, c'est autour du débat engagé par le Parlement autour du projet de loi de règlement en se fondant sur les observations de la Cour des Comptes accompagnant ce projet de loi que les membres du Gouvernement sont appelés à répondre des manquements relevés à leur charge.

C'est à cette occasion que les responsabilités sont dégagées. Théoriquement le débat autour de la reddition des comptes peut aboutir à un barème de sanctions à l'encontre des gestionnaires du budget de l'Etat, du Gouvernement dans son ensemble au ministre individuellement ainsi qu'au fonctionnaire.

Le processus de la reddition des comptes est un moment capital où se manifeste le pouvoir de contrôle du Parlement sur le Gouvernement, un moment où se traduit dans les faits la transparence dans la gestion des finances publiques qui caractérise une démocratie.

Si la Cour de Compte joue en fait pour le compte du Parlement le rôle de « chien de garde, vis-à-vis du Gouvernement, elle assure en même temps la transparence de l'emploi des derniers publics en éclairant le Parlement, le Gouvernement et les citoyens sur la gestion de la chose publique.

C'est pourquoi la Constitution en son article 180, alinéa 2 et 3 oblige la Cour des Comptes de publier, chaque année, un rapport à remettre au Président de la République, au Parlement et au Gouvernement. Ce rapport doit être publié au Journal Officiel.

La procédure de la Reddition des Comptes

La confection du rapport sur l'exécution du Budget de l'exercice clos est réalisée par la Direction de la Reddition des Comptes au sein du Ministère des Finances. Ce rapport est transmis à la Cour des Comptes accompagné du Projet de loi portant Arrêt des comptes et règlement définitif du budget de l'Etat.

Après son examen par la Cour des comptes un cahier des observations est établi. Celui-ci et transmis au Parlement afin de lui permettre d'examiner le projet de loi de règlement sur une base objective.

Les observations de la Cour des comptes portent sur l'évaluation du respect par le Gouvernement des textes légaux et règlementaires régissant la gestion des finances publiques. Il s'agit de la loi de finances, de la loi relative aux finances publiques, du Règlement Général sur la Comptabilité publique, des instructions du Ministère du Budget relatives à l'exécution du budget et des statuts de la Banque Centrale du Congo en relation avec les avances au Trésor.

Nous devons signaler que la documentation relative à la reddition des comptes doit être transmise à la Cour des comptes au plus tard le15 mai de l'année suivant l'exercice clos auquel la reddition se rapporte.

Cette disposition est prise non seulement pour enregistrer toutes les opérations relatives à l'exercice clos mais également pour permettre à la Cour des comptes de bénéficier d'au moins quatre mois d'investigation avant de déposer en septembre ses observations au Parlement.

Logiquement le Parlement est appelé à voter la loi de règlement avant la loi de finances. En effet, les recommandations devant accompagner la loi budgétaire devront tenir compte des lacunes et des manquements relevés dans l'exécution du budget des années précédentes pour améliorer la gestion du nouveau budget.

C'est dans cet esprit que la loi relative aux finances publiques stipule en son article 87, alinéa 1 « Le projet de loi portant reddition des comptes du dernier exercice clos doit être examiné par le Parlement préalablement au vote du projet de la loi de finance de l'année ».

Malheureusement, cette disposition n'a jusqu'ici été respectée par le Gouvernement même si les années récentes, un effort à été fait par celui-ci pour disponibilise cette documentation dans les délais.

Par ailleurs, après une interruption depuis 1988 (soit 3 ans), la toute dernière loi de règlement date de 2001 soit un vide de plus de dix ans avant que le Parlement ne vote, en 2013, la loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2012.

Quelles leçons tirer des redditions des comptes passées, spécialement en 2011 et 2012.

Diagnostic réalisé par la Cour des comptes sur l'exécution du Budget de l'Etat en 2011 et 2012.

Des prévisions et Réalisations des recettes

Pour ne prendre en compte que ces deux dernières années 2011 et 2012, il se dégage que les prévisions des recettes à l'élaboration du budget ne sont guère réalistes. C'est ce qui explique des moins values importantes dans la réalisation des recettes qu'en 2012 (34,4%).

L'exécution des dépenses

Il est noté d'importants dépassements dans la consommation des crédits à certains postes avec des sous-consommations des crédits tout aussi importantes sur certains autres.

En ce qui concerne les projets d'investissement, ceux non budgétisés ont bénéficié des paiements alors que les projets budgétisés ne l'ont pas été.

En analysant de près cette situation, il ressort que les projets d'investissement ayant bénéficié des paiements étaient essentiellement ceux financés sur ressources extérieures exigeant une contrepartie nationale.

Dans ce cas, il aurait été indiqué que ces seuls projets soient plutôt inscrits au budget. Une recommandation en ce sens a été d'ailleurs formulée à l'endroit du Gouvernement.

Les dépassements dans les consommations des crédits et le financement des actions non inscrites au budget, relèvent un grave dysfonctionnement de la chaine de la dépense.

La désarticulation de la chaine de la dépense avec l'existence parfois d'une multiplicité des centres d'ordonnancement est l'explication de la prépondérance de l'exécution des dépenses non prévues au détriment de celles prévues au budget.

Cette flagrance ne se serait pas imposée si le gouvernement avait recouru à une loi de finances rectificative prévue à l'article 26 de la loi relative aux Finances publiques qui stipule que « sous réserve des exceptions prévues aux articles 46, 4, 53, 64, 70, 94 et 108, seule la loi de finances rectificative peut en cours d'année modifier certaines dispositions de la loi de finances de l'année ».

Déclaration générale de conformité

Cette déclaration est requise par l'article 38, alinéa 2 de l'Ordonnance loi n°87-031 du 22 juillet 1987 relative à la procédure devant la Cour des comptes, et repose sur le rapprochement entre les comptes individuels des comptables et le compte général de l'Etat.

La Cour des comptes n'avait pas été en mesure de faire une déclaration de conformité pour les exercices budgétaires 2011 et 2012.

En effet, seulement 27,6% en 2011 et 23,31% en 2012 des comptables publics principaux avaient produit respectivement leurs comptabilités à la Cours des comptes.

Ces graves anomalies constatées dans la gestion budgétaire seraient, au demeurant considérées comme scandaleuses si elles sont pas situées dans le contexte dans lequel le pays a évolué.

Depuis de nombreuses années et jusque tout récemment, la République Démocratique du Congo a subi de longues périodes de rébellion et de véritables guerres ayant provoqué une partition de fait du pays, le Pouvoir central n'exerçant son autorité que sur une partie du pays.

Il est alors plausible que l'économie nationale et les finances publiques se soient ressenties de cette désarticulation.

Pour ne nous cantonner que dans la sphère de notre thème, on comprend dès lors pourquoi tous les comptables étaient dans l'impossibilité de faire parvenir leurs comptabilités au greffe de la Cour des comptes.

Conclusion

Ce tableau sombre au demeurant, ne peut pas occulter les progrès que la République Démocratique du Congo a accomplis dans l'assainissement de sa gestion financière depuis l'avènement progressif de la paix en pratiquant une gestion budgétaire et monétaire axées sur la lutte contre l'inflation et la stabilisation du cadre macroéconomique.

En matière de lutte contre l'inflation, des résultats spectaculaires ont été atteints. Le taux d'inflation avait atteint des sommets dans la décennie1990-2000 avec un pic de plus de 9000% en 1994.

Depuis 2000, la tendance à la baisse de ce taux s'est progressivement enclenchée, les années récentes, le taux d'inflation est tombé à 1,03% en 2013 alors qu'il était de 511,2% en 2000.

L'hyperinflation connue par la RDC durant la décennie 1990-2000 avait essentiellement pour origine le financement monétaire du déficit du budget de l'Etat. En 1994, le déficit budgétaire était financé à 80% par les avances de la Banque Centrale.

Pour couper court à la spirale de l'hyperinflation, le gouvernement a adopté depuis 2000 une gestion budgétaire sur base caisse, en effet, on ne dépense qu'en fonction des recettes mobilisées à travers un plan de trésorerie strict.

On se serait attendu à ce que cette approche plombe la croissance économique bien au contraire, depuis le dix dernières années, l'économie congolaise enregistre des taux de croissance positifs avec une moyenne annuelle de plus de 6% (en 2012, 7% et en 2013, 8,5%).

L'embellie connue par l'économie réelle pour être durable devrait s'appuyer sur une gestion budgétaire saine.

Le parlement détient une des clés pour maintenir la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. Cette clé est constituée par le respect du principe de recevabilité en procédant chaque année au débat autour de l'adoption de la loi relative à la reddition des comptes.

Il s'impose également que le Parlement s'implique absolument au cours de l'année dans le contrôle régulier de l'exécution budgétaire avec une périodicité trimestrielle impérativement. Une telle approche permettra d'éviter les dérives en fin d'exercice budgétaire car des correctifs à l'exécution budgétaire pourraient être apportés au moment opportun.

Enfin il est impérieux que la loi portant reddition des comptes soit examinée et votée chaque année afin que le principe de recevabilité soit respecté. C'est le seul gage d'une volonté politique d'amélioration de la gouvernance publique.

Nous pensons que les parlements des pays francophones devraient manifester cette volonté politique afin d'asseoir la bonne gouvernance dans la gestion publique.

Le Parlement de la République Démocratique du Congo manifeste cette volonté politique en s'engageant désormais pour les années à venir à voter préalablement le projet de loi de règlement avant d'examiner le nouveau budget à la session de septembre, qui est sa session budgétaire.