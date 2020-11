Congo-Kinshasa: Consultations - Cabale contre la FENAPHACO

Le protocole de la Présidence de la République avait envoyé dix invitations à la Fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap du Congo (FENAPHACO) pour prendre part aux consultations des leaders sociopolitiques les plus représentatifs entamées par le Chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dommage, à la grande surprise de cette structure qui milite pour la promotion et la protection des droits des personnes vivant avec handicap n'a plus pris part à ce rendez-vous. C'est la raison pour laquelle le coordonnateur national de la FENAPHACO, Me Pindu Patrick est monté au créneau pour dénoncer une main noire qui a fait tout pour écarter la FENAPHACO le jour de l'audience, le mardi 3 novembre 2020.

" Nous avons reçu auprès du Protocole de la présidence des invitations pour rencontrer le Président de la République. Mais, le jour de l'audience nous n'avons pas compris, les services de la présidence nous ont empêchés l'accès pour nous renvoyer à plus tard. Après 24 heures, grande a été notre surprise de voir sur les médias, un groupe soi-disant représentants des personnes vivant avec handicap être reçus. Jusqu'à ce jour, la FENAPHACO n'a plus été appelée pour qu'elle raison ? , s'interroge Me Pindu Patrick.

Et d'ajouter que ceux qui ont organisé des messes noires contre la FENAPHACO à ces assises ne vont rien apporter aux personnes vivant avec handicap de la RDC du fait que la FENAPHACO est la seule organisation à avoir des représentations dans toutes les provinces de la RDC. En outre, elle a en sa possession le cahier des charges des personnes vivant avec handicap de coins et recoins du pays de Félix Tshisekedi.

Ainsi, la FENAPHACO, par l'entremise de son coordonnateur national, suggère au Chef de l'Etat congolais de bien vouloir lui donner l'opportunité de le voir de manière à ce qu'elle puisse participer à cette idée qui vise la cohésion nationale. C'est dire que la FENAPHACO est disposée à répondre à ce rendez-vous avec le Chef de l'Etat afin qu'apporter ses idées au développement de la République démocratique du Congo.