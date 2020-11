Congo-Brazzaville: En couple avec un homme plus jeune - Les femmes se confient

Depuis belle lurette, une relation amoureuse engageant une femme plus âgée qu'un homme suscite de nombreuses controverses. Au regard des us, quelques personnes interrogées soutiennent l'idée selon laquelle un couple doit être composé d'un homme plus âgé que la femme, lorsque la tendance s'inverse la relation prend un coup de légèreté, semble être fantaisiste et moins sérieuse.

Bien que cette perception soit ancrée dans les habitudes des Congolais, aujourd'hui certaines femmes choisissent d'aller à contrecourant de la tendance. Martine, Sylvia, Nathalie et Nuptia nous font part de leurs assertions sur ce sujet, encore tabou au sein de diverses familles congolaises. Elles estiment avoir le droit de choisir leurs conjoints sans être fustigées par la société. Nombreuses d'entre elles donnent moult avantages d'être en couple avec quelqu'un de plus âgé. « Depuis mon jeune age, j'ai toujours eu des hommes moins âgés que moi, déjà à l'université j'avais un amant au collège, et toute ma vie s'en est allée ainsi. Aujourd'hui, je suis mariée à un homme de 15 ans mon cadet, j'en ai 57. Je suis heureuse et ne comprendrais toujours pas pourquoi les gens jugent l'écart d'âge lorsque la femme est plus grande que son homme », confie Martine, femme au foyer et chef d'entreprise.

Sylvia 32 ans témoigne que l'avantage d'être avec un homme plus jeune réside dans le fait qu'il est toujours motivé pour partir à l'aventure, il insuffle un vent de jeunesse et de dynamisme dans le couple.

Sans complexe, certaines affirment quelquefois que c'est en raison des échecs rencontrés avec des hommes de même âge ou plus âgés qu'elles, comme la société le souhaite. Après des péripéties, elles préfèrent se mettre en couple avec quelqu'un de plus jeune pour garder une certaine emprise sur un mâle. Et elles avouent que les relations sont moins tendues avec des hommes plus jeunes.

Par ailleurs, plusieurs d'entre elles s'y mettent aussi en raison d'un pic de testostérone. Elles confient, dans ces cas, que s'unir avec un homme plus jeune rend la relation physique plus intense, plus féerique. « On retrouve avec un homme plus jeune une véritable bouffée de fraîcheur, mais également de la confiance en soi, surtout que c'est souvent le jeune homme qui fait le pas pour que ce cheminement amoureux devienne plausible et sérieux. C'est une nouvelle jeunesse sur le plan sexuel qui fait incontestablement naître une sensation de revivre ses 20 ans. Une époque où notre sexualité n'était pas encore expérimentée, où l'on était prête à tout découvrir », a fait savoir Nuptia.

Face à un homme plus jeune, ces dames disent se lâcher plus facilement. Elles se sentent plus belles et sexy, car l'idée perçue reste qu'un jeune homme les accepte tels qu'elles sont. « Un homme plus jeune se met en couple avec une femme plus âgée, c'est qu'il assume son choix même avec nos soi-disant rides. Alors pourquoi ne pas profiter de cette joie de vivre ? On a l'âge de nos muscles après tout », déclare Nathalie 40 ans.

Le chemin de l'acceptation

Les femmes plus âgées sont conscientes que leur relation demeure inhabituelle pour leurs familles et proches. Un sournois jugement ne manque pas de pointer son nez dans les conversations lors des rencontres familiales ou entre amis. Malgré cela, elles relativisent. Certaines expliquent ce désamour par l'idée selon laquelle un mari joue à la fois le rôle de père et d'amant, « on ne peut donc pas être plus âgé que son père ». C'est pourquoi, selon elles, la normalité sociétaire conçoit plus facilement l'union entre un homme plus âgé que sa femme que le contrairement.