Congo-Kinshasa: Linafoot - Jacques Kyabula soutient Lupopo ce dimanche contre Mazembe

La rivalité sportive se porte bien à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, entre les Lumpas et les Corbeaux. Après les bons moments de Mazembe avec Moïse Katumbi Chapwe comme Gouverneur de province à l'époque, voici à présent le tour de Lupopo et Jacques Kyabula, l'actuel Gouverneur déjà pressenti comme prochain président de cette formation du team jaune et bleue. C'est dans cette casquette qui l'attend, que l'autorité provinciale, bien vêtu en maillot de couleurs traditionnelles de Lupopo, s'est déplacée ce jeudi très tôt matin sur le lieu d'entraînement, où les Cheminots préparent leur match de ce dimanche contre le Tout-Puissant Mazembe pour encourager les joueurs. Jacques Kyabula ne s'attend pas à autre chose dans ce match, que la victoire de Lupopo contre Mazembe.

«Je félicite ici le travail que le comité a fait pour recruter les meilleurs joueurs. Parmi vous, il y a Ley Matampi, meilleur gardien de la RDC (... ). Nous avons espoir que vous allez gagner le match de dimanche. Si vous avez perdu le match contre Don Bosco, c'est tout simplement parce que vous étiez en train de vous réserver pour le match de dimanche. J'aimerais que vous gagniez le match de dimanche. Dès que vous gagnez Mazembe, rendez-vous, vous et moi lundi », s'est-il adressé aux joueurs, sous les applaudissements d'un grand public des supporteurs.

Jacques Kyabula Katwe raconte-t-on dans toute la capitale cuprifère, c'est lui, le prochain président de cette équipe des Lumpas. Il devrait dans les conditions aimables, prendre très bientôt la tête du comité sportif du FC Saint Eloi Lupopo.

A ce jour, rappelle-t-on, c'est l'homme d'affaires d'origine belge, qui dirige l'équipe. Pascal Beveraggi a été élu pour un mandat de 3 ans en mai 2019. Il envisageait dans son projet, de construire le stade de la victoire pour Lupopo, mais également doter le club d'une académie de football. Les choses se sont compliquées après la perte de la société NB Mining au profit de Moïse Katumbi Chapwe après une saga judiciaire qui a opposé deux anciens collaborateurs dans la société Mining Compagny of Katanga (MCK).

Par ailleurs, il y a lieu de dire que Lupopo traverse depuis quelques années l'instabilité des dirigeants, dont certains ne terminent même pas leur mandat.

Lupopo-Mazembe, c'est encore et toujours un derby

Les Lumpas et les Corbeaux vont s'affronter ce dimanche pour le compte de la 8ème journée du 26ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT). C'est le derby de Lubumbashi qui intervient à un moment où Lupopo sort d'une défaite contre Don Bosco, le diminutif de Mazembe. Alors que Mazembe se recherche encore depuis le début de ce championnat. Au classement, Mazembe est 4ème avec 12 points en 6 matches joués, tandis que Lupopo est 8ème avec 9 points 6 matches joués également.

La première place est toujours occupée par l'AS Maniema Union qui compte

22 points pour 11 sorties, suivi de l'AS V.Club 16 points pour 8 matches, Dcmp 13 points pour 9 matches.

Une victoire de Lupopo sur Mazembe depuis 2010

Par ailleurs, dans le feuilleton archives et statistiques, Lupopo et Mazembe se sont rencontrés 26 fois depuis 2010, pour ne prendre que les dix dernières années. Le tableau indique 13 victoires pour TP Mazembe dont les 7-1 et 5-0 ; 12 résultats nuls et une seule victoire pour Saint Éloi Lupopo. L'unique victoire d'un score étriqué (0-1) date du 30 mars 2019, au stade TP Mazembe.

Ci-après, l'ensemble des matches :

-2010 : TP Mazembe - Saint Éloi Lupopo 5-0 ;

-2010 : Saint Éloi Lupopo - TP Mazembe 1-7 ;

-2010 : TP Mazembe - Saint Éloi Lupopo 1 - 0 ;

-2010 : Saint Éloi Lupopo - TP Mazembe 0 - 0 ;

-2011 : Saint Éloi Lupopo - TP Mazembe 1 - 1 ;

-2011 : TP Mazembe - Saint Éloi Lupopo 1 - 1 ;

-2012 : TP Mazembe - Saint Éloi Lupopo 1 - 0 ;

-2012 : Saint Éloi Lupopo - TP Mazembe 0 - 3 ;

-2013 : TP Mazembe - Saint Éloi Lupopo 1 - 0 ;

-2013 : Saint Éloi Lupopo - TP Mazembe 0 - 1 ;

-2014 : TP Mazembe - Saint Éloi Lupopo 2 - 0 ;

-2014 : Saint Éloi Lupopo - TP Mazembe 1 - 1 ;

-2015 : Saint Éloi Lupopo - TP Mazembe 1 - 2 ;

-2015 : TP Mazembe - Saint Éloi Lupopo 1 - 1 ;

-2016 : Saint Éloi Lupopo - TP Mazembe 0 - 0 ;

-2016 : TP Mazembe - Saint Éloi Lupopo 2 - 0 ;

-2016 : Saint Éloi Lupopo - TP Mazembe 0 - 1 ;

-2016 : TP Mazembe - Saint Éloi Lupopo 0 - 0 ;

-2017 : Saint Éloi Lupopo - TP Mazembe 1 - 2 ;

-2017 : Saint Éloi Lupopo - TP Mazembe 0 - 0 ;

-2018 : Saint Éloi Lupopo - TP Mazembe 0 - 0 ;

-2018 : TP Mazembe - Saint Éloi Lupopo 1 - 1 ;

-2018 : Saint Éloi Lupopo - TP Mazembe 1 - 2 ;

-2019 : TP Mazembe - Saint Éloi Lupopo 0 - 1 ;

-2019 : Saint Éloi Lupopo - TP Mazembe 2 - 2.

-2020 : ???

