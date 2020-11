Ile Maurice: Ouest - Faire d'Albion le premier village du bonheur étoilé

À l'Ouest de l'île, Force Vive Albion, le parti qui affirme «nou dir non politik» est une équipe qui aime son village et veut le faire savoir. Les six candidats qui arborent régulièrement un T-shirt We love Albion (love remplacé par un petit coeur rouge) font preuve d'une énergie à faire pâlir nos jeunes.

Ils ont des idées à la pelle. De ce groupe, qui veut passer de l'ordinaire à l'extraordinaire, émane une grande joie de vivre et une incroyable positivité. Certains qu'à travers leur alliance, et par la carrière professionnelle que chacun d'eux a exercée, de meilleurs lendemains sont possibles, ils avancent confiants. En effet, Vic, Fred, Jany, Rajesh, Rachael et Jean sont issus de milieux très diversifiés, qui sont le tourisme, l'éducation, la finance et le médical, entre autres, secteurs dans lesquels ils ont évolué durant de longues années à Maurice et parfois même à l'étranger. Un parcours qui leur confère de la crédibilité quant à leur ambition de gérer le village d'Albion, nous disent-ils.

Vic Acheemootoo, directeur de compagnie, leader du parti, n'est pas un novice. Administrateur des dossiers socio-économiques et environnementaux du village, il nous explique qu'il a déjà entrepris un certain nombre d'actions dans le passé pour protéger les intérêts d'Albion. Entre autres, il nous apprend être intervenu auprès de toutes les instances concernées pour la protection de la plage de Belle-Vue afin d'empêcher la dégradation de celle-ci ou encore concernant le suivi des travaux du pont principal à l'entrée du village, en créant un Force Vive Monitoring Committee pour que la durée des travaux soit respectée.

Vic Acheemootoo est également à l'origine de My happiness project, un programme créé en 2008, validé en juillet 2011 par les Nations unies à travers la résolution 65-309. Dans ce programme, le bien-être d'une nation a été évalué non seulement sur l'aspect économique mais également sur le bien-être de sa communauté.

«La vision de Force Vive Albion est qu'Albion puisse être un modèle prototype de village étoilé à Maurice, tel le secteur hôtelier. Commençant par une étoile, notée selon la bonne santé de son secteur socio-économique et environnemental. Un examen régulier sera ensuite entrepris sur le long terme jusqu'à, nous le souhaitons, devenir un village classé six étoiles.» Il précise que si les habitants adhèrent à la vision de l'équipe et lui permettent d'être élue, elle fera d'Albion le premier village du bonheur étoilé à Maurice, privilégiant, avant toute chose, le bien-être et le bonheur des Albionais. Ajoutant espérer que les autres villages suivront cette même démarche et que le concept s'étendra sur l'ensemble de l'île.