Ile Maurice: Rose-Belle - Deepshikha Parmessur, du Youth Parliament à l'arène du village

La politique et elle ne font qu'un. Deepshikha Parmessur est candidate à Rose-Belle au scrutin de dimanche.

Âgée de 24 ans, elle n'est pas une inconnue du public, car en 2019, elle a incarné le rôle du Premier ministre au National Youth Parliament (NYP). Pendant quelques jours, on l'aura vu briller sur la chaîne parlementaire. D'ailleurs, plusieurs jeunes de cette cuvée lui ont même proposé de faire campagne pour elle.

Forte de cette expérience, la jeune fille a voulu s'engager pour son village. Et les villageoises de dimanche lui donnent une opportunité en or de s'engager dans la réalité. «Il y a beaucoup de candidats indépendants en lice à Rose-Belle. Les gens s'attendent à voir une personne âgée être candidate. Beaucoup sont étonnés de voir une jeune comme moi briguer les suffrages. Je fais principalement du-porte-à-porte et j'utilise les réseaux sociaux, dont Instagram, pour communiquer davantage. Cette semaine, j'ai même diffusé une vidéo live pourqu'on puisse me poser des questions», fait-elle ressortir. Elle a fait ce choix pour éviter les rassemblements en cette période de pandémie.

Son objectif est de contribuer au bien-être des personnes âgées et des jeunes. Elle fait remarquer : «Les infrastructures ne manquent pas, mais y accéder est plus difficile avec les routes usées.» La sécurité est aussi une priorité à ses yeux et l'un de ses objectifs comme candidate. «Si je suis élue, je travaillerais pour améliorer mon village et servir ses habitants. Au cas contraire, je souhaite créer une plateforme avec d'autres candidats indépendants pour faire une formation en leadership et du mentorat pour les jeunes qui souhaitent s'engager en politique.»

La jeune fille est soutenue par un autre candidat indépendant, qui s'était illustré au n°19 (Stanley/ Rose-Hill) aux dernières législatives. C'est Patrick Belcourt, qui l'a rencontrée et a mis en orbite sa campagne pour plus de visibilité ; il lui a aussi prodigué des conseils pour sa campagne. Un soutien auquel ne s'attendait pas la jeune entrepreneure.

Profil

Ancienne élève du MGI de Moka, son parcours est éloquent. Deepshikha Parmessur, après sa FormV, s'envole pour l'Afrique du Sud, avec une bourse de deux ans pour faire son Higher School Certificate à l'African Leadership Academy. Elle obtient une nouvelle bourse de quatre ans, des États-Unis, pour des études en relations internationales. Elle s'envole ensuite pour Genève, en Suisse, travailler six mois pour l'Africa Progress Panel, dirigé par Kofi Annan, et six mois à Kampala, en Ouganda, pour enseigner. Par la suite, elle rentre au pays et participe au NYP.

Entre-temps, elle travaille au sein de l'Indian Ocean Rim Association. Avec la crise sanitaire, elle se retrouve sans emploi et doit se réinventer. Elle s'investit dans un business de produits végans. Elle compte commencer un master, si la situation sanitaire internationale ne s'améliore pas, ou trouver un emploi ou encore poursuivre son aventure d'entrepreneur.