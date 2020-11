Sénégal: Seuls 42% des populations rurales ont accès à des installations sanitaires décentes

Dans le cadre de la Journée mondiale des toilettes 2020, le Secrétaire général du ministère de l'Eau et de l'Assainissement a lancé un plaidoyer pour des structures d'assainissement aux normes afin de réduire les risques de maladies fécales. La rencontre a eu lieu à la sphère ministérielle de Diamniadio

Le taux d'accès à des toilettes aux normes reste encore très faible au Sénégal, c'est ce qu'a révélé le Secrétaire général du ministère de l'Eau et de l'Assainissement lors de l'atelier sur le thème « Assainissement durable et Changements climatiques », citant un rapport d'enquête 2017 de l'ANSD.

Selon ce rapport, révèle Thierno Hamet Baba Ly, « le taux d'accès à des installations sanitaires améliorées s'établit en zone rurale, à 42,3%, et que la défécation en plein air a connu, au même moment, une augmentation de 3,2 points, avec un taux qui est passé de 26,5% en 2015 à 29,7% en 2017 ».

Cependant, il faut souligner que des progrès notables ont été réalisés dans la lutte contre la défécation à l'air libre avec près de « plus de 6000 villages qui ont abandonné la DAL entre 2009 et 2020, grâce à l'approche ATPC (Assainissement total piloté par la communauté) mise en œuvre par le Service national de l'Hygiène (SNH) et la Direction de l'Assainissement (DA) ».

A en croire le représentant du ministre de l'Assainissement, cette journée mondiale doit être une occasion pour mener le plaidoyer et la sensibilisation sur les défis de l'assainissement.

Il s'agira à cette occasion de mettre l'accent sur l'importance d'avoir des infrastructures d'assainissement aux normes afin de réduire les conséquences sanitaires des résidus issus de ces systèmes mal conçus.

C'est l'objet du « projet de normes nationales qui a été initié par la Direction de l'Assainissement (DA), l'Association sénégalaise de Normalisation (ASN) et l'Institut mondial pour la Croissance verte (GGGI) ».

À travers ce projet, il s'agit de mettre en place « une norme sur la conception, la construction/ installation et l'exploitation des ouvrages d'assainissement non collectifs » puis de s'aligner aux normes internationales comme les normes ISO 30500 (sur les toilettes innovantes) et 24521 (sur la gestion et le management des ouvrages d'assainissement).

Au Sénégal, ces normes seront mises en adéquation avec le Code de l'Assainissement, aux décrets et arrêtés d'application, aux normes sur les rejets liquides, à la Stratégie nationale de l'Assainissement (SNAR), à la Stratégie nationale de développement de l'Assainissement des gros Centres ruraux (SNAGCR) et à la Stratégie nationale de l'Assainissement urbain (SNAU) (en cours d'élaboration).

Une ambition qui cadre avec la vision de l'Association Sénégalaise de Normalisation (ASN) dont le président, Elhadji Abdouramane Dione, a pris part aux activités de célébration de la journée mondiale des toilettes.

De l'avis de M. Dione, des infrastructures d'assainissement aux normes participent à l'amélioration des conditions de santé des populations et au recul des maladies du péril fécal.

« Les normes spécifient non seulement les exigences nécessaires relatives à la qualité et à la sécurité des ouvrages d'assainissement ; mais également, elles constituent des référentiels pour la mise en œuvre des politiques publiques d'assainissement ... l'accès à des infrastructures et des systèmes d'assainissement de qualité permet d'améliorer les conditions de santé des populations et d'empêcher la propagation des maladies fécales » a-t-il soutenu.