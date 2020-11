Maroc: Phase III de l'INDH - 31 projets de création d'entreprises en faveur des jeunes à Chichaoua

Chichaoua — Le Comité Provincial de Développement Humain (CPDH) à Chichaoua, a approuvé 31 projets portant sur le financement de la création d'entreprises en faveurs des jeunes, dans le cadre de la Phase III de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Lors d'une réunion, tenue récemment en présence notamment, du gouverneur de la province, M. Bouabid El-Guerrab, il a été procédé à l'examen et à l'adoption de ces projets inscrits dans le cadre du 3ème programme de la Phase III de l'INDH, qui a pour objectif l'amélioration du revenu et l'inclusion économique des jeunes, à travers notamment l'accompagnement des jeunes entrepreneurs et porteurs de projets, la contribution au développement de l'employabilité chez cette frange de la société via une meilleure adéquation entre les qualifications et les besoins du marché du travail et la mise en place d'un cadre favorisant la coordination entre les différents intervenants en la matière.

Les 31 projets, qui ont été sélectionnés en deux étapes par des comités techniques spécialisés parmi plus de 141 projets et ont bénéficié d'un accompagnement en pré-création, vont bénéficier d'une subvention financière fixée à 60% du montant total du projet, sans dépasser le plafond de 100.000 dirhams.

Ces projets vont également bénéficier d'un accompagnement technique et financier d'une durée de deux ans après la création de l'entreprise, afin d'assurer leur pérennité.

Au cours de cette réunion, les membres du CPDH se sont arrêtés également sur les projets programmés au titre de l'année 2021 dans le cadre du premier programme (résorption des déficits en infrastructures et services sociaux de base), qui concrétise la contribution de l'INDH au financement du programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural.