Afrique: Covid-19 - Quel accès à un futur vaccin pour l'Afrique?

Les premiers résultats sur l'efficacité de plusieurs vaccins anti-Covid-19, actuellement en phase de tests, laissent espérer l'arrivée prochaine sur le marché de produits performants. Mais dans les pays en développement, l'inquiétude de ne pas y avoir suffisamment accès est bien présente.

Lors d'une conférence de presse le 19 novembre, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a détaillé comment l'Afrique se préparait à l'arrivée d'un vaccin, notamment à travers la plateforme Covax, une initiative pilotée par la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), l'Alliance pour les vaccins (Gavi) et l'OMS.

Selon les données officielles, le Covid-19 a contaminé plus de deux millions de personnes et fait plus de 48 000 morts sur le continent. Bien que les essais sur les potentiels futurs vaccins ne soient pas encore terminés, l'Afrique s'y prépare déjà.

Le continent a l'habitude d'organiser des campagnes de vaccination de grande ampleur. Le procédé est connu, les personnels formés et mobilisables. Mais il reste de nombreux défis à relever, selon l'OMS, que ce soit en termes de logistique pour pouvoir conserver ces vaccins à des températures très basses ou en matière de communication pour que les populations acceptent ces vaccins.

Deux milliards de doses

Mais la première difficulté, pour les pays en voie de développement, reste l'accès aux vaccins. Au total, 94 pays pauvres dans le monde, notamment en Afrique, comptent sur la plateforme Covax. Ils y mutualisent leurs ressources et les aides internationales pour être capables d'entrer en compétition avec les pays riches sur ce marché très disputé.

L'OMS affirme que des négociations sont déjà engagées avec le laboratoire Moderna. Des discussions avec Pfizer devraient également débuter pour obtenir des doses dès que les premiers vaccins seront commercialisés.

« Soyons réalistes, tempère la directrice de l'OMS Afrique, le docteur Matshidiso Moeti. Il n'y aura pas assez de doses pour tout le monde, l'objectif de l'OMS est donc de vacciner 20% de la population des pays à faibles revenus d'ici fin 2021. » Cela représente deux milliards de doses à acheter et à répartir en priorité aux personnels soignants, aux personnes à risque et éventuellement dans les secteurs essentiels à l'économie comme les transports ou le tourisme.

Pour acheter les vaccins et organiser les campagnes d'injection, 5,1 milliards de dollars ont déjà été récoltés au sein de la plateforme Covax. Il manque 4,2 milliards pour atteindre ces objectifs, selon le docteur Moeti.

Deuxième vague ?

Après des semaines de baisse, le nombre de cas de Covid-19 augmente à nouveau dans 19 pays d'Afrique depuis un mois, notamment dans les pays du Maghreb, au Kenya, au Ghana ou en Afrique du Sud, principalement dans les grands centres urbains. Selon le Centre de prévention et de contrôle des maladies, l'Africa CDC, de l'Union africaine, on a noté entre le 2 et le 8 novembre, une augmentation de 13% des cas sur l'ensemble du continent.

Pour le docteur Matshidiso Moeti, s'il est encore trop tôt pour parler de deuxième vague, il faut quand même s'y préparer. « Dans certains cas, la hausse du nombre de cas est liée à la météo par exemple, quand l'hiver s'installe, explique-t-elle. Les gens se rassemblent en intérieur sans prendre de précautions, comme on l'a vu en Europe. C'est lié parfois à des événements spécifiques. Il y a une élection et les gens se réunissent dans des meetings ou alors il y a des pressions de la part de groupes religieux car les gens en ont assez de prier de manière isolée. »

« On doit donc anticiper dès maintenant ce qu'on peut appeler une deuxième vague car les économies s'ouvrent à nouveau, les gens circulent et en ont assez de cette distanciation sociale, poursuit Matshidiso Moeti. Et les fêtes de fin d'année pourraient exacerber cette situation. Avant tout, on doit pouvoir localiser les cas. Le dépistage est fondamental. On doit pouvoir agir de manière ciblée, localement et rapidement, et on doit remobiliser la population et l'informer pour contenir cette deuxième vague dans nos pays ».