Soudan: Les États-Unis saluent l'accueil réservé par le Soudan à ceux qui fuient l'Éthiopie

Khartoum — Les États-Unis d'Amérique ont déclaré apprécier le rôle humanitaire clair que le Soudan joue en accueillant des milliers de réfugiés fuyant les combats dans la région Tigré en Éthiopie.

Le département d'État américain a déclaré que les États-Unis apprécient la générosité avec laquelle le Soudan a accueilli les victimes en fuite du conflit dans la région Tigré, qui est dirigé par le Front de libération du Tigré contre le gouvernement central.

Le secrétaire d'État adjoint américain aux Affaires africaines, Tibor Nagy, a ajouté dans un communiqué de presse vendredi : «Nous suivons de près l'afflux de civils dans les pays voisins et nous communiquons avec les Nations Unies et d'autres responsables humanitaires au sujet de leurs plans d'urgence concernant leur réponse, et nous exhortons les pays voisins à garder leurs frontières ouvertes aux demandeurs d'asile fuyant les combats. «.

Les combats ont commencé le 3 novembre, lorsque le Front de libération du peuple de Tigré a lancé une attaque contre les postes des forces de défense nationale éthiopiennes dans la région Tigré, pour protester contre les politiques gouvernementales qu'il considérait comme injustes. Malgré le déclenchement des combats depuis cette date, Addis-Abeba n'a pas considéré ce qui se passait comme une guerre sur le front, et elle lui a donné une date limite qui s'est terminée cette semaine, ce qui signifie que la guerre ne fera que commencer.

Selon les statistiques des Nations Unies, du Haut-Commissariat pour les réfugiés et du Haut-Commissariat soudanais pour les réfugiés, plus de 27 000 réfugiés sont entrés au Soudan avant même la fin de la semaine, pour la plupart des femmes et des enfants, ce qui se reflétait dans les services et ressources locaux des États de Kassala et de Gedaref, qui bordent la région éthiopienne Tigré.

Le responsable américain a indiqué que le Soudan a, depuis le règne de l'empereur Haile Selassie, fourni un soutien et un abri aux Ethiopiens fuyant leur pays, faisant référence aux famines qui ont frappé la région dans le passé et aux guerres qui y ont éclaté.

Les États-Unis ont confirmé qu'ils restaient l'un des plus grands contributeurs à l'aide humanitaire à la région, car ils ont déclaré avoir fourni plus de 320 millions de dollars au cours de l'exercice 2020 au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et au Programme alimentaire mondial. Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF; L'Organisation internationale pour les migrations et ses partenaires humanitaires fournissent protection et assistance aux réfugiés, aux personnes déplacées et aux victimes du conflit au Soudan.