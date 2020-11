Maroc: Le CESE exprime son plein soutien à l'opération pacifique menée par les FAR dans la zone tampon d'El Guerguerat

Rabat — Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a exprimé son plein soutien à l'opération pacifique menée par les Forces Armées Royales (FAR) afin de mettre fin au blocage de la circulation dans la zone tampon d'El Guerguerat, au Sahara marocain.

Les différentes composantes du CESE, à savoir les experts, les syndicats les plus représentatifs, les instances et associations professionnelles, ainsi que les associations de la société civile, outre les personnalités désignées en raison de leur qualité, ont fait part, à travers leurs représentants, lors d'une réunion tenue jeudi 19 novembre, de leur plein soutien à l'opération pacifique menée par les FAR pour mettre fin au blocage de la circulation dans la zone tampon d'El Guerguerat, au Sahara marocain, à la suite d'actes de vandalisme des miliciens du "polisario", indique vendredi le Conseil dans un communiqué.

Les différentes composantes du CESE ont également salué "le courage, la sagesse et la perspicacité dont notre pays a fait preuve en s'attaquant à ce bocage prémédité au niveau de ce passage frontalier vital aux niveaux régional et international, afin que cette opération se déroule dans un cadre défini et avec un haut niveau de professionnalisme dans l'intervention pour rétablir la liberté de circulation civile et commerciale dans la région, eu égard des responsabilités juridiques, politiques et morales assumées par le Royaume dans le plein respect de la légitimité internationale et des engagements de notre pays à l'égard de l'accord de cessez-le-feu supervisé par les Nations Unies", ajoute la même source.

Tout en appréciant cette initiative nationale décisive, qui a suscité une grande satisfaction de la part de la communauté internationale ainsi que des forums arabes, régionaux et continentaux, le Conseil considère cette initiative comme un "facteur qualitatif avancé susceptible de concrétiser un ensemble de recommandations des rapports du Conseil pour le développement des provinces sahariennes et la promotion de la situation de leurs habitants et de leurs différentes couches sociales, et ce en réponse aux orientations et aux projets du nouveau modèle de développement dans nos provinces du sud dont le coup d'envoi a été donné par Sa Majesté le Roi, que Dieu le préserve, à l'occasion des célébrations par le peuple marocain de l'anniversaire de la glorieuse Marche verte en novembre 2015", conclut le communiqué.