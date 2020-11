Burkina Faso: Me Bénéwendé Stanislas Sankara dans son fief au Passoré

Le président national de l'Union pour la renaissance/Parti sankariste (UNIR/PS) a rencontré, le jeudi 19 novembre 2020 à Yako les électeurs du Passoré pour le meeting final du parti.

Après avoir parcouru les tréfonds des villages ainsi que les neuf Communes de la Province du Passoré, les membres du bureau politique national, provincial et départemental de l'Union pour la renaissance / Parti sankariste( UNIR /PS) étaient à Yako, dans le Passoré le jeudi 19 novembre 2020 pour le meeting dénommé « le meeting de l'espoir du Parti ».

A l'occasion, les représentants des composantes de la société au sein du parti de l'œuf en plus du Président national du parti, Bénéwendé Stanislas Sankara ainsi que les membres provinciaux et communaux se sont succédés au parloir qui pour faire le point des différentes réalisations et les ambitions du parti dans le Passoré qui pour rendre un vibrant hommage aux illustres militants disparus.

Selon le président national du parti de la liberté et la justice sociale, Bénéwendé Stanislas Sankara de nombreuses actions de développement ont été menées par l'UNIR/PS et ce grâce à son alliance avec le parti au pouvoir, dans cette localité de la région du Nord.

Des actions portant selon lui sur la réalisation des infrastructures scolaires et de celles liées à l'accès à l'eau potable surtout que la question de l'eau se pose avec acuité au Passoré. Il a par ailleurs rappelé les vertus du parti des Sankaristes aux militants et sympathisants du Passoré.

Pour lui, l'UNIR/PS en plus d'être un parti qui prône la droiture et de l'intégrité et la démocratie incarne la paix, la liberté et la justice sociale. « Le meeting de Yako est celui de l'espoir. Nous ne sommes pas venus en politique à l'UNIR/PS pour nous développer nous-mêmes», a rappelé le Président du Parti.

De plus, s'est-il contenté de dire que la victoire de son parti pour les législatives est une garantie dans la province du Passoré tout en demandant davantage aux détenteurs de cartes d'électeurs de continuer de se mobiliser pour voter le parti de l'œuf. «Le parti de l'œuf est un parti de travail, de paix et qui prône le développement exclusif.

Nous sommes conscients que sans vous nous ne pouvons pas parvenir à ce développement escompté. Donc c'est ensemble que nous allons bâtir le Burkina Faso » a ajouté Me Bénéwendé.

Il est revenu sur les raisons de l'alliance de son parti avec le MPP. « C'est l'offre politique du parti au pouvoir que nous avons analysé avant de marquer notre alliance avec le président Roch Marc Christian Kaboré», a-t-il justifié.