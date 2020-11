Ile Maurice: Commerce d'électroménager - Les opérateurs déploient les grands moyens pour rester à flot

Face au confinement et à la baisse des ventes allant jusqu'à 50 %, l'enseigne Cash n Carry a été placée sous administration volontaire. Quid des autres opérateurs comme 361, Galaxy, Courts Mammouth, entre autres, qui font parallèlement partie du Top 100 des entreprises à Maurice?

Depuis quelques jours, Cash n Carry est passée sous administration volontaire. Le confinement et la chute des ventes avoisinant les 40-50 % ont eu une incidence considérable sur cette enseigne spécialisée dans la vente d'appareils électroniques et d'électroménager. Résultat: Cash n Carry éprouve des difficultés à honorer les créances de ses fournisseurs. Si ce prestataire poursuit ses activités mais sous administration volontaire, qu'en est-il des autres opérateurs majeurs du secteur? Sont-ils aussi dans le rouge ou arrivent-ils à sortir la tête de l'eau?

Au niveau de Warehouse Ltd, qui gère les magasins 361, entre autres, l'optimisme règne. Selon Marvin Murthen, Marketing Executive, et Géraldine L'Ecluse, Retail Marketing Manager de cette compagnie, durant le confinement, le service en ligne a permis de continuer les ventes. «Durant cette période, nos ventes en ligne ont connu une croissance exponentielle. Et au déconfinement, nous avons observé une hausse des demandes pour les produits électroniques dans nos magasins», expliquent-ils.

Chez Courts Mammouth, Andrew Cohen, le Chief Executive Officer (CEO), affirme que Maurice a vécu une situation économique «extrêmement difficile». «Nous sommes peinés d'apprendre l'administration volontaire de Cash n Carry. Notre équipe a fait de son mieux pour la communauté durant le Covid-19. Nous avons eu la chance de faire de bonnes affaires depuis la fin du confinement et continuons à améliorer les offres et proposons une diversité de produits aux clients», déclare-t-il.

À titre d'exemple, il mentionne notamment la plateforme de vente en ligne et la livraison en 24 heures. Opérant 20 magasins à Maurice et deux à Rodrigues, Courts Mammouth présente un chiffre d'affaires de Rs 2,248 millions d'avril 2019 à mars 2020. «Nous n'avons pas de difficultés financières. Nos chiffres de vente sont stables et prometteurs bien que les temps à venir s'annoncent durs», renchérit le responsable. Du côté de Warehouse Ltd, qui existe depuis 1994, la stratégie s'axe sur l'innovation. Ainsi, précisent nos interlocuteurs, en sus des 18 magasins 361 en service, deux nouvelles antennes seront opérationnelles à Trianon et St-Pierre. «Nous procédons également à une rénovation générale de toutes nos boutiques», soulignent-ils. Nous avons essayé en vain d'avoir des déclarations de The BrandHouse, compagnie qui opère les magasins Galaxy.