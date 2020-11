Congo-Brazzaville: Kub'Art gallery - Une nouvelle vitrine de la culture africaine et afro-descendante

Fondée par Yann Kwete, originaire de la RDC, Kub'art gallery se veut une plateforme de médiation culturelle virtuelle qui, à travers l'art contemporain, crée un pont artistique entre artistes africains et ceux issus d'autres continents, ensuite entre différentes formes d'expression artistique visuelle.

Le lancement de la plateforme, espace de vente et agence d'artistes, Kub'art gallery, a eu lieu le 7 novembre à Montréal au Canada. Selon la vision de son créateur, Yann Kwete, la galerie veut contribuer à montrer, valoriser et vulgariser une autre façon de concevoir la diversité, la richesse et la créativité artistique de l'Afrique à travers le numérique. Aujourd'hui, le monde se digitalise à une vitesse exponentielle, obligeant tous les secteurs professionnels à s'y arrimer.

Au cœur de cette initiative se trouve le besoin d'optimiser la création artistique expérimentale et d'apporter en même temps un grand changement dans les arts collaboratifs à travers le numérique avant tout et ensuite physiquement. Le fondateur de ce projet justifie ce choix par le fait que l'art africain contemporain tarde toujours à intégrer l'échiquier de la mondialisation, car étant encore confiné dans un territoire limité. Sa promotion et sa commercialisation sont encore moins importantes du fait qu'il n'implique pas toutes les formes de supports adéquats.

Ainsi, au nombre des services qu'offrent Kub'Art figurent la création de portfolio pour les artistes afin de leur permettre d'exposer leurs œuvres mais aussi la mise en place d'une stratégie marketing, en vue d'une meilleure promotion de leur travail à l'international. « Kub'Art se positionne aussi en tant qu'agence d'artistes, traitant des meilleurs projets de vente ou de location des œuvres et s'occupent également de trouver des événements, galeries d'expositions ou acheteurs pour ces derniers. Ceci permettra à l'artiste de se focaliser sur son travail tout en étant rassuré qu'une équipe s'occupe du relationnel et du commercial de son œuvre », a souligné le CEO de Kub'Art Gallery.

Par ailleurs, à long terme, la plateforme artistique prévoit d'organiser des expositions pour enrichir les passionnés d'art de l'Afrique et de d'autres horizons. « L'objectif ultime est de mettre en place la plus importante plateforme économique de l'art et de la culture africaine et Afro-descendante en Amérique du Nord et à l'international », souhaite Yann Kwete. Pour ce faire, Kub'Art dispose déjà des représentants au Canada, en France, en République démocratique du Congo (RDC), au Sénégal et au Congo Brazzaville, afin de répondre physiquement et virtuellement à certaines préoccupations des artistes résidant dans ces pays.