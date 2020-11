Congo-Brazzaville: Prix Découvertes RFI 2020 - Deux Congolais en course pour le titre

Après la campagne d'inscriptions au concours lancée en juin dernier, la Radio France Internationale (RFI) vient de dévoiler la liste des dix finalistes de son Prix Découvertes 2020. Les artistes congolais, Nix Ozay et Young Ace Wayé, font partie des candidats en lice pour tenter de remporter ce prix.

Comme lors de chaque édition depuis la création du prix musical en 1981, cette année encore, le comité d'écoute du Prix Découvertes RFI s'est prononcé sur les dix artistes africains sélectionnés, représentant plusieurs pays dont le Congo, le Sénégal, la Guinée, le Tchad, le Mali, le Rwanda et enfin le Gabon.

C'est avec son titre « Mukuyu », qui veut dire fantôme, que Nix Ozay avait posé sa candidature pour le Prix Découvertes RFI 2020. Rap purement congolais, le single proclame la vigueur et la réussite de l'artiste grâce à son art. De son vrai nom Elion Kye Elky, l'artiste rappeur chante en plusieurs langues, notamment le lingala, le français et l'anglais. Fasciné dès sa jeunesse par ses idoles Michael Jackson et 50Cent, il a développé une passion immense pour la musique. En carrière solo depuis 2014, l'artiste est actuellement en préparation de son Ep intitulé « Mesiya ».

Young Ace Wayé, quant à lui, est un artiste rappeur/chanteur de nationalité congolaise. Sa rencontre avec l'art remonte à son enfance. Il s'intéresse d'abord au dessin puis au théâtre mais c'est de la musique qu'il tombera amoureux. C'est avec son dernier single « Mbok'Oyo » qu'il se confronte à d'autres artistes talentueux du continent. Sorti en décembre 2019 et extrait de son prochain EP, celui-ci est une dénonciation de la mauvaise gestion des affaires publiques ainsi que de la dépravation des mœurs au sein de la société congolaise.

« Le Prix Découvertes est l'occasion chaque année de mettre en avant les nouveaux talents musicaux du continent africain. Les dix finalistes seront soumis au vote d'un jury composé d'artistes et de professionnels, mais également à celui du public qui peut voter dès maintenant jusqu'au 3 décembre », ont annoncé les organisateurs.

En effet, suite à la victoire, en 1982, de l'artiste musicien Casimir Zoba dit Zao, grâce à son titre « Sorcier ensorcelé », le Congo espère voir l'un de ses candidats sélectionnés remporter ce titre. Ainsi, Nix Ozay et Young Ace Wayé vont devoir mobiliser leurs fans pour récolter le plus de voix possibles.

Après les votes du jury professionnel, présidé par l'artiste ivoirien Didi B, ainsi que ceux du public, le lauréat sera désigné le 10 décembre. Il bénéficiera, à cet effet, de 10 000 euros, d'une tournée en Afrique et d'un concert à Paris. Par ailleurs, RFI, en partenariat avec la Sacem, l'Institut français, l'Organisation internationale de la francophonie et l'Unesco s'engage auprès du lauréat pour lui offrir un soutien professionnel, une promotion sur leurs antennes et leurs sites web.