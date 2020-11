Congo-Brazzaville: Paix et développement - Le RJEC organise un forum destiné à la jeunesse

En prélude à la première édition du forum jeunesse, paix et développement, qui se tiendra le 4 décembre prochain dans la salle de spectacles de Télé Congo, le Regroupement des jeunes élitistes congolais (RJEC) a organisé le 18 novembre à Brazzaville un déjeuner de presse.

Co-animée par Audin Ndongo, président du RJEC; Aïcha Mbassi, secrétaire chargée de la jeune fille et Rold Herman Mikia (secrétaire chargé de l'administration et des finances), cette rencontre avait pour but d'annoncer la tenue, dans deux semaines, de la première édition du forum de la jeunesse.

Ces assises qui ont pour thème : « Le Congo d'hier et d'aujourd'hui. Quelles perspectives pour les jeunes ? » permettront à la jeunesse de prendre son destin en mains. « Nous invitons la jeunesse à une véritable prise de conscience. Nous ne devons pas continuer à être des spectateurs, mais des acteurs de notre devenir », ont-ils indiqué.

Le RJEC pense que pour un Congo prospère la jeunesse a son mot à dire et a sa partition à jouer. Ainsi donc, ce forum est une opportunité des échanges fructueux entre les panelistes et participants afin de définir ensemble les perspectives.

Au cours de ce forum, les jeunes élitistes auront deux groupes de panel composés de cinq panelistes qui animeront les sous-thèmes portant sur: « L'agriculture, un secteur pourvoyeur d'emploi pour les jeunes ? » ; « L'impact socio-économique du numérique au Congo » ; « Jeunesse et croissance économique » ; « Environnement, un vrai défi pour les pouvoirs publics ? » ; « L'implication de la femme dans le processus du développement du Congo » ; « Education nationale, une préoccupation pour les pouvoirs publics ? » ; « Le sport, un vecteur d'unité, de paix et de développement pour la jeunesse congolaise ? » ; « La culture, un véritable pilier du développement pour la jeunesse congolaise ? » ; « Le Congo, un Etat de droit pour un Congo émergent ? » ; et « Destination Congo ».

Les résultats de ses assises permettront à ce regroupement de plaider auprès des autorités compétentes en fonction des perspectives définies. « Un salon d'images d'archives et actuelles du Congo sera ouvert au cours de ce forum pour permettre aux jeunes de réaliser le parcours déjà franchi par notre pays. Ce forum sera un modèle économique pour les jeunes. Il n'est pas un forum de trop, puisque la vie est basée sur le partage », ont déclaré les responsables du RJEC.

Le RJEC existe depuis le 5 juin 2015. Il réunit les jeunes de quinze à trente-cinq ans. Ce regroupement prône la culture d'excellence et promeut la paix. « L'apaisement dans la période électorale est dans notre vision », ont-ils ajouté.