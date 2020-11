Congo-Brazzaville: Musique - Nanani Nanana [Patati Patata]

Tout nouveau, tout beau, le trio Nanani Nanana [Patati Patata], formation musicale pour enfants, vient de créer son spectacle « Bazembo Ya Bana » et cela pétille de fun !

Nanani Nanana [Patati Patata]. Quèsaco ? On évitera les bavardages et autres blablas pour dire, tout de go, que derrière cet étrange nom de groupe musical se cachent trois jeunes gens, 21 ans, de moyenne d'âge seulement, et « Bazembo Ya Bana » , un concept unique en République du Congo. Astride, Djeff et Larson, les trois membres de Nanani Nanana [Patati Patata], tous originaires de Pointe-Noire, ont mis leur talent à l'unisson pour revisiter un répertoire de chansons et comptines pour enfants dans un paysage musical totalement déserté dans ce registre. Le groupe est né de cet étrange vide en la matière pour proposer un concert à destination des enfants congolais, de 4 à 10 ans, et construire un monde musical à leur hauteur.

Astride, chanteuse en herbe, est aussi gymnaste et danseuse, ce qui confère au spectacle quelques mouvements de grâce absolue, Djeff est lui aussi chanteur, guitariste, trompettiste et percussionniste, Larson, également chanteur, est percussionniste, tapant habilement djembé ou cajun, secouant maracas et le trio s'en donne à cœur joie pour reprendre les airs de notre enfance, tantôt en français, tantôt en lingala. « Bouboukalakala a dit que », « Olélé Moliba Makasi », « Pilons pan pan » et autres comptines viennent gaiement animer leur récital agrémenté d'autres reprises comme « Le lion est mort ce soir », « Les cornichons » de Nino ferrer ou encore « Les marionnettes » de Christophe, entre autres.

Nanani Nanana [Patati Patata] conjugue scénographie et accessoires dans un divertissement musical léger, frais et pétillant. Il se veut aussi éducatif en ce sens que le très jeune public est inlassablement appelé à subir une programmation musicale à la radio ou à la télévision où certaines paroles, plus particulièrement dans le style urbain, ne sont pas à ranger dans toutes les oreilles.

A l'approche des fêtes de fin d'année, Nanani Nanana [Patati Patata] s'annonce donc comme une bonne nouvelle et comme un vent de fraîcheur inédit pour animer salle de spectacles, espaces culturels, arbre de Noël des entreprises et anniversaires. On retrouvera leur spectacle « Bazembo Ya Bana », entre autres dates, le jour même de Noël au parc d'attractions Sofia Beach, près de la Côte Sauvage, à Pointe-Noire le 25 décembre.