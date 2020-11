Burkina Faso: Bobo - Le SENS séduit ses sympathisants

Le mouvement « servir et non se servir (SENS) » a organisé un concert meeting dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 novembre 2020 pour appâter l'électorat de Bobo-Dioulasso.

Pour leur dernier rassemblement avant le jour du scrutin, Me Guy Hervé Kam et ses camarades du mouvement « servir et non se servir (SENS) », étaient face aux hommes et femmes de Bobo-Dioulasso dans la nuit du 18 au 19 novembre 2020.

Au cours d'un concert meeting, le candidat tête de liste dans la province du Houet aux législatives du 22 novembre a situé les militants et sympathisants du SENS sur les raisons qui l'ont poussé à s'engager sur l'arène politique.

« Il y a de cela six mois si quelqu'un me disait que j'allais être là aujourd'hui en train de battre campagne pour des élections, j'allais dire que la personne délirait.

Mais la mauvaise gestion du régime actuel nous a contraint mes camarades et moi à nous engager pour changer les choses », se justifie l'ancien leader de la société civile « Balai citoyen », Me Guy Hervé Kam.

Avant de déballer son programme de société, l'avocat a d'abord fait un exposé sur le rôle du député qui est chargé de voter des lois et contrôler l'action gouvernementale, et non de construire des voies ou d'autres infrastructures comme « le prétendent certains vendeurs d'illusion ».

Engagé uniquement pour les législatives dans dix-sept provinces, le mouvement SENS, selon Me Guy Hervé Kam, une fois ses élus nationaux à l'hémicycle, feront en sorte que les quatre (04) projets de lois concoctés soient votés pour le bonheur des populations.

Il s'agit des domaines des marchés publics, du secteur immobilier, du système politique partisan, et du domaine de la famille. Les militants se sont engagés à accorder leurs voix aux candidats du SENS le 22 novembre 2020.