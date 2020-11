Cote d'Ivoire: Hommage à Pierre Yangni N'Da Pierre-Claver - Le Rotary Club Cocody dédie un prix à son ancien PDG

Témoignages, signature du livre de condoléances, dépôt de fleur sur la chapelle ardente et discours brefs, constituent le menu de la nuit d'hommage des Rotariens de Côte d'Ivoire au Past District Gouvernor (Pdg) Yangni N'Da Pierre-Claver, décédé dans la nuit du 30 au 31 octobre 2020, à Abidjan.

C'est le Sofitel hôtel ivoire sis à Cocody qui a abrité cette cérémonie. Elle a rassemblé les dirigeants et influents membres du district 9101 avec à leur tête le gouverneur Christophe Koreki.

A l'occasion, Marcelin Zinsou, président du Rotary Club Abidjan-Cocody et président du collège des présidents du club rotary de Côte d'Ivoire, a annoncé l'organisation d'un prix annuel dédié à l'illustre disparu, le Pdg Yangni N'Da Pierre-Claver.

Ce prix à l'en croire, sera financé par le Rotary Club Abidjan-Cocody et dirigé par le district 9101. Bien avant, il a donné l'objectif de la rencontre et salué la mémoire du Pdg.

« Cette cérémonie est pour notre club et rotariens de Côte d'Ivoire, le moment choisi pour rendre un hommage mérité à un monument. Il fait partie des deux premiers rotariens ivoiriens admis au club rotary d'Abidjan doyen dans les années 60 », a-t-il expliqué.

Yangni N'Da Pierre-Claver, selon lui, était le président fondateur du club de Cocody depuis 1976. « C'est notre bibliothèque et notre manuel de procédure.

C'est lui qui a écrit toutes les lettres de noblesse du rotary club Abidjan-Cocody. Pour notre club, il fut le 2e gouverneur. Yangni N'Da Pierre-Claver était notre force, notre bible, notre repère », a-t-il renchéri.

« Je retiens de lui, l'humilité, sa foi en Dieu, son engagement au rotary et sa disponibilité. L'ami de tous et qui a servi le rotary pendant si longtemps avec la même constance. Il avait foi en ce qu'il faisait et croyait en ce qu'il faisait.

Je crois que son exemple nous inspire et nous devrions pouvoir lui ressembler par nos actions, la qualité dans ce que nous faisons et surtout cultiver le sens élevé de l'amitié et du service », a pour sa part relevé la sénatrice Marie-Irène Richmond Ahoua, ancien Gouverneur du Rotary International et actuel Assistant Coordinateur de la Zone Afrique.

Yangni N'Da Pierre-Claver, il faut le rappeler, fut ancien directeur de Cabinet du président Henri Konan Bédié, ministre de l'Economie et des Finances, ancien directeur général du Fonds national d'investissement, président fondateur du Cercle national Bédié, Past Gouverneur du Rotary. Il sera inhumé le vendredi 27 novembre, à Grand-Bassam.