Cote d'Ivoire: Budget 2021 - Roger Adom a présenté ses priorités aux députés

Le Budget 2021 du ministère en charge de la Modernisation de l'administration et de l'Innovation du service public s'élève à 4 381 987 262 de FCfa.

Dans sa mise en œuvre, 990 611 333 FCfa seront alloués au personnel, 1 336 229 525 FCfa aux biens et services, 80 606 404 FCfa aux transferts et subventions et 974 540 000 FCfa à l'investissement.

Dans sa présentation, le ministre Roger Adom a indiqué que le budget s'articule autour de deux grands axes : l'administration générale, et la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public.

Ainsi, le premier grand axe d'un coût de 2 210 800 262 de FCfa porte sur la coordination et l'animation du ministère, la gestion des ressources humaines, financières et matérielles du ministère, la planification, programmation et suivi-évaluation, et la gestion du système d'information et de communication.

Le second grand axe de la politique du ministre Roger Adom en 2021, évalué à 2 171 187 000 FCfa, s'intéressera au développement de l'e-administration et au renforcement de la politique de modernisation de l'administration.

Mais également à la rationalisation de la création, de l'organisation des services de l'administration centrale et simplification des procédures administratives et à la mise en place d'un Système de management de la qualité (Smq) dans les administrations publiques et parapubliques.