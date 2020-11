Cote d'Ivoire: Droits des enfants - Le pays sollicité pour la promotion de la discipline positive dans le quotidien des enfants

La Journée internationale des droits de l'enfant est célébrée le 20 novembre de chaque année. En prélude à cette commémoration, le Forum des Ong et associations d'aide à l'enfance en difficulté avec l'appui financier et technique de Save the Children, a organisé une conférence de presse pour faire l'état des lieux sur les droits des enfants en Côte d'Ivoire.

La conférence s'est tenue le jeudi 19 novembre 2020, à la Maison de la presse au Plateau autour du thème central : "Ensemble, réinventons une Côte d'Ivoire sans violence faite aux enfants".

Appuyé du sous-thème : "Mettons en oeuvre les recommandations du comité international des droits de l'enfant pour une Côte d'Ivoire sans violences faites aux enfants".

Une occasion pour Koffi Hervé, secrétaire exécutif du Forum des Ong et associations d'aide à l'enfance en difficulté, d'expliquer les mécanismes de mise en oeuvre et les acquis réalisés au cours de ces dernières années.

Il a également fait des recommandations aux acteurs étatiques en général et en particulier à l'État de Côte d'Ivoire et à la société civile. « Nous sollicitons et surtout invitons l'Etat ivoirien à aider à la promotion de la discipline positive au quotidien des enfants », a-t-il appelé.

Selon lui, la discipline positive est une forme d'éducation non-violente qui consiste d'abord à connaître le comportement des enfants en fonction de leur développement et d'anticiper en fonction de leur âge. Ce qui éviterait bien évidemment de recourir aux sévices corporels.

Gbanhe Gustave, vice-président du Forum des Ong, a rappelé l'importance et le rôle joué par cette organisation en termes de promotion et de suivi des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire.

« Depuis 3 ans, avec l'appui financier et technique de Save the Children, le Forum des Ong met en oeuvre le projet Renforcement de capacité de la société civile pour la promotion et le suivi des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire, notamment le plaidoyer, la promotion de la participation des enfants et la mobilisation communautaire », a-t-il évoqué.

Il faut noter que le Forum des Ong est le réseau ivoirien de protection, de promotion et de défense des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire.

Il existe depuis 1996, regroupe en son sein 55 organisations actives. Sa mission, faire le suivi et promouvoir les droits de l'enfant.