Madagascar: Pop up #DerOrt - Rendez-vous au parc Tsimbazaza

La compagnie Miangaly jouera du théâtre au parc de TSimbazaza.

Suite au succès notoire du sous-projet #meinOrt, Der Ort du CGM/GZ reprend. Demain, c'est au tour de l'ombrière du parc botanique de Tsimbazaza de se transformer, le temps d'un après-midi, en pop up culturel. Au menu, danse et théâtre. Entre Labibliotekroz&cie et la compagnie Miangaly, les visiteurs auront de quoi parfaire leur tour et profiter à la fois de la richesse en biodiversité du parc zoologique et botanique, avec en prime un spectacle multidisciplinaire artistique.

Pour rappel, le concept d'espace culturel temporaire consiste à faire d'endroits peu ou non conventionnels des lieux d'accueil de performances artistiques dans le domaine de l'art et de la culture. D'un grand espace vert jusqu'à la salle de séjour, en passant par le hall d'une banque, la cour d'un immeuble, ou d'un lieu de travail, l'art est à la portée de tous.

Une formule déjà adoptée dans divers pays, le concept d'espace culturel temporaire s'avère être un coup de pouce considérable pour le développement artistique et culturel dans le quartier ou la ville dans lequel il se trouve. L'idée est d'avoir une approche plus facile pour toucher et entraîner le public dans le monde merveilleux de l'art et de la culture.