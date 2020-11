Sénégal: Dermatoses chez des pêcheurs - "Rien ne permet d'indexer la dangerosité des poissons" (ministre)

Sicap-Mbao — Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a indiqué vendredi qu'il n'y a aucun élément au plan scientifique permettant d'indexer la dangerosité des poissons après la multiplication des cas de dermatoses chez des pêcheurs revenus de la mer.

"A l'état où nous vous parlons, il n'y a aucun élément au plan scientifique qui peut nous permettre effectivement d'indexer la dangerosité des poissons. Il n'y a pas à ce niveau-là, jusqu'au moment où nous vous parlons, une situation qui mérite à ce qu'on alerte à ce niveau-là. Donc, vous pouvez être rassurés à ce niveau-là", a-t-il déclaré.

Abdoulaye Diouf Sarr s'entretenait avec des journalistes à sa sortie du Centre de Santé de Mbao, en banlieue dakaroise, où sont admis des pêcheurs ayant développé des cas de dermatoses dont l'origine reste encore inconnue.

Il était en compagnie des ministres des Pêches et de l'Economie maritime, Alioune Ndoye, et de L'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall

"Nous avons aujourd'hui donc, la confirmation que la cause n'est pas virale et d'autres pistes sont explorées notamment la piste toxique et la piste des algues. Nous attendons quand-même, la confirmation du Laboratoire qui va peut-être nous parvenir aujourd'hui, certainement", a-t-il ajouté.

Selon le ministre, un nombre relativement important de pêcheurs ont été touchés.

"Donc quelque 388 voire même 400 pêcheurs. C'est au fur et à mesure qu'ils arrivent (de la mer) qu'on les prend en charge", a-t-il fait savoir

"Ce que nous pouvons retenir, c'est que tout le dispositif est mis en branle pour véritablement faire la prise en charge aussi bien sociale que médicale, en attendant d'apprécier et d'avoir de manière sûre, la cause de cette maladie", a précisé le ministre.

"Ce qu'il faut noter, et à coup sûr, c'est que jusque-là, nous n'avons pas vu de cas secondaires. Il n'y a pas eu de contamination. Je crois que c'est déjà assez encourageant de le dire et le Sénégal travaille dans la multi-sectorialité globale avec le règlement sanitaire international", a-t-il expliqué.

"Nous n'avons pas, j'allais dire de malades en termes de contamination. Nous n'avons pas aussi au niveau des investigations qu'on a faites, vu effectivement des poissons qui sont plus ou moins accusés de ce point vue-là", a ajouté Abdoulaye Diouf Sarr.

De multiples cas de dermatoses ont été constatés, mardi, chez des pêcheurs revenus de la mer.

Selon le District sanitaire de Mbao "il s'agit de pêcheurs migrants âgés de 13 à 46 ans de sexe masculin, résidant à Saint louis, Diogo, Fass booy et Thiaroye sur mer présentant des lésions dermatologiques variées siégeant au visage, aux extrémités et parfois au niveau des organes génitaux externes".

L'examen du dermatologue fait état de lésions d'impétigo à localisation péri narinaire et péri buccale, de lésions papuleuses ombiliquées par endroit localisées aux extrémités (pieds et mains), des érosions localisées au niveau des organes génitaux externes (testicules et gland).

A cela s'ajoutent une hyperhémie conjonctivale, des céphalées, de la fièvre , des Œdèmes du visage surmonté de micro papules chez certains prurigineux.